El embajador de Francia contó que Luis Petri lo llamó distanciándose del racismo la vicegobernadora de Mendoza

El embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, cuestionó las declaraciones de la vicegobernadora de Mendoza sobre la selección francesa y sostuvo que "pisotean los valores del fútbol mundial" y constituyen "una forma clara de discriminación y de racismo". En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), afirmó que decidió que la funcionaria "no podía más estar en nuestra embajada" y remarcó que "la Argentina no es racista" y que "los mendocinos no son racistas".

Romain Nadal es un diplomático francés de carrera que se desempeña como embajador de Francia en la Argentina desde agosto de 2023. Previamente cumplió funciones diplomáticas en Venezuela durante seis años, entre 2017 y 2023. Además, se desempeñó como director de Comunicación y portavoz de la Cancillería francesa entre 2013 y 2017, mientras que, en el año 2012, fue el portavoz diplomático del presidente de la República Francesa.

La vicegobernadora de Mendoza decidió no pedir disculpas, matizando el hecho de calificarse como parte del folclore futbolero haber hecho las acusaciones racistas. Usted marcó claramente que el racismo no es una opinión ni un folclore futbolero. Me gustaría compartir con nuestra audiencia su visión sobre el tema.

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La declaración racista de la vicegobernadora de Mendoza no cuadra con lo que es el fútbol. El fútbol es un puente entre pueblos. Es una competición deportiva, pero es una competición en el respeto de los equipos, en el respeto de valores humanistas que compartimos todo el planeta, yo diría, porque la Copa del Mundo del fútbol reúne a todos los continentes.

Entonces, la declaración de la vicegobernadora pisotea los valores del fútbol mundial, viola lo que es la ética del fútbol, niega la nacionalidad francesa a los jugadores, que son franceses, orgullosos de ser franceses, y niega lo que es la violencia fundada sobre el color de piel. Ella, en función del color de la piel de los jugadores franceses, les niega su nacionalidad.

Para nosotros es una violación de lo que somos como República, de lo que son nuestros textos fundadores y de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, que condena el racismo fundado sobre el color de la piel. Por eso decidí que esta persona no podía más estar en nuestra embajada, ni podíamos participar en ninguna reunión en su presencia cuando tenemos reuniones con la provincia de Mendoza.

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¿Hubo algún contacto por parte oficial del gobernador de Mendoza frente a esta situación? ¿Algún pedido de disculpas, más allá de la vicegobernadora?

No. Hasta ahora no he recibido ningún mensaje del gobernador de Mendoza.

¿Y de la Cancillería argentina?

Tampoco he recibido mensaje de la Cancillería argentina. He recibido mensaje de la presidenta del Grupo de Amistad con Francia, de la Cámara de Diputados, Patricia Holzman, que se expresó de forma muy clara en las redes sociales. He recibido mensaje de Luis Petri, que es un gran mendocino, que condena también esa declaración.

No estoy aislado, todo lo contrario. Hemos recibido mensajes, a la vez, del mundo político, pero también de muchos argentinos, porque nosotros no confundimos a esta señora ni con los mendocinos ni con los argentinos. Sabemos que la Argentina no es racista y sabemos que los mendocinos no son racistas.

Algo similar acaba de suceder con el expresidente español, con Rajoy. Me gustaría, con la experiencia que usted tiene de haber estado representando a su país en distintos países del mundo, un análisis sobre esta tendencia creciente respecto del racismo que está viviendo la humanidad, después de haber pasado, en el siglo pasado, momentos tan duros que parecieron dar vuelta a la página, pero vuelve.

Son expresiones de una tendencia aislada, retrógrada, yo diría casi cavernícola, que no corresponde a lo que es el siglo XXI y nuestra humanidad en 2026. Por supuesto que la humanidad hoy rechaza lo que fue el apartheid, lo que fue el racismo, la esclavitud. Volver a esos prejuicios es una vuelta hacia atrás. No creo que sea una tendencia creciente. Creo que es visible porque, a través de las redes sociales, se ve a veces mucho más lo negativo que lo positivo.

Pero creo que la inmensa mayoría de la humanidad ha entendido perfectamente que el racismo no es aceptable, que hay que respetar las diferencias y que, a través de la Copa del Mundo del fútbol, debemos expresar lo que nos une. El lema del equipo de Francia es "Unidos en la diversidad" y es lo que hace la fuerza de este equipo y la trayectoria que tuvo hasta ahora. Y creo que es lo que debemos integrar en nuestra forma de apoyar a nuestros equipos.

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He mirado todos los partidos de la Albiceleste, porque soy también un aficionado de la Albiceleste. Comparto mi afición para mi equipo con mi afición para la Albiceleste. Soy un gran admirador de Leo Messi. Cuando estuve en Rosario, quise visitar su barrio natal. Fui a ver su casa, la calle donde él creció. Hice lo que llaman en Rosario el recorrido Messi para ver los murales. E hice un reportaje fotográfico en mis redes sociales porque soy un admirador de Messi, como del equipo argentino.

Y no me vendría a la mente criticar la identidad argentina de esos jugadores. Por supuesto, son auténticos argentinos. Y, de hecho, la nación argentina reivindica su origen de migrantes. Es una de sus grandes fortalezas. Entonces, es poco entendible que intenten descalificar a los jugadores del equipo de Francia por presunto origen extranjero. Es un sinsentido y es una forma clara de discriminación y de racismo.

¿Le tocó otro 14 de julio con juego de la selección y Mundial?

Sí, por supuesto. Mañana vamos a celebrar el Día de la Toma de la Bastilla y vamos a organizar dos grandes eventos festivos en nuestra embajada y en las Alianzas Francesas en todo el país. Pero nos vamos a interrumpir para mirar el partido, por supuesto.

Pero mi pregunta es: ¿Hubo otra vez un 14 de julio en que jugaba la selección francesa? Por lo menos que usted recuerde, en su época.

No estoy seguro. No creo que nos haya tocado así, de forma tan simbólica, jugar un partido tan decisivo el día de nuestra fiesta nacional. Pero quiero subrayar que respetamos mucho al equipo de España, que es un gran equipo. Los españoles son nuestros hermanos, somos vecinos. Que gane el mundo, que gane el mejor y que pierda el racismo.

RM