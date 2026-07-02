Crimen de las turistas francesas en Salta: nuevas pericias en París reabren interrogantes sobre el doble femicidio

A casi quince años del brutal femicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (23) en la Quebrada de San Lorenzo, en Salta, la investigación volvió a registrar avances. El Ministerio Público Fiscal salteño informó que durante las últimas semanas se realizaron nuevas pericias genéticas en Francia, se analizaron material biológico conservado desde 2011, se incorporaron testimonios de especialistas que participaron de la pesquisa original y se profundizaron distintas líneas de investigación que permanecían abiertas. Al mismo tiempo, continúa una causa por presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción inicial y la Justicia francesa abrió un nuevo expediente para esclarecer el caso.

Uno de los principales avances se produjo en el Laboratorio de la Gendarmería Nacional de Francia (IRCGN), donde fueron procesados remanentes de muestras biológicas que habían sido preservadas desde 2011 y enviadas en su momento por el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según informó el Ministerio Público Fiscal, el material fue revisado y seleccionado para continuar siendo sometido a nuevos estudios por especialistas franceses.

Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (23) fueron encontradas asesinadas en la Quebrada de San Lorenzo, Salta, cinco días después de haber desaparecido

Ahora, la Unidad Fiscal aguarda los resultados de esas pericias para incorporarlos al expediente y evaluar si permiten avanzar en nuevas hipótesis o fortalecer las ya existentes.

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El ADN de la duda

El foco de la investigación está puesto en las contradicciones científicas que durante más de una década enturbiaron el caso.

En la instrucción inicial, un estudio argentino halló en el cuerpo de Cassandre un perfil genético que vinculaba a Santos Clemente Vera, quien pasó años preso hasta su absolución. Sin embargo, cuando especialistas franceses repitieron los análisis en laboratorios de París, ese mismo rastro no apareció.

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Ante los fiscales, genetistas del Laboratorio de Nantes explicaron que esta alarmante discrepancia pudo deberse a que ambos laboratorios trabajaron sobre partes distintas del mismo hisopo, fragmentando la muestra original.

Los expertos también informaron que los perfiles genéticos masculinos detectados en el pantalón de una de las víctimas son incompletos y no reúnen las condiciones para realizar cotejos comparativos confiables, ya que podrían corresponder a ADN degradado.

Además, entregaron toda la documentación técnica relacionada con el perfil genético femenino encontrado en el cuerpo de Cassandre Bouvier, información que permitirá continuar evaluando posibles comparaciones y nuevas líneas de análisis.

El paso de los años también obligó a revisar las certezas forenses. El médico legista francés que practicó las autopsias en Europa rectificó su informe original sobre la data de muerte.

Aunque al principio estimó que las jóvenes habían sido asesinadas entre 7 y 9 días antes del hallazgo de los cuerpos, admitió que el estudio entomológico (basado en insectos) realizado en Salta era más preciso, fijando el crimen entre 14 y 15 días antes de ser encontradas. Este dato sitúa los homicidios en torno al mismo 15 de julio de 2011, día en que las estudiantes salieron a caminar por la Quebrada.

A pedido de Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, también fueron citados integrantes de la Universidad de La Sorbona, donde ambas estudiantes participaban de un coloquio académico antes de viajar a la Argentina. Estos testigos, omitidos en la pesquisa de 2011, ratificaron el carácter estrictamente turístico del viaje, desarmando viejas especulaciones.

Policías procesados

A instancias del fiscal de Transición Pablo Paz, integrante de la Unidad Fiscal Especial creada en febrero de 2025, se dictó el procesamiento por presunta falsedad ideológica contra personal policial que participó de la investigación inicial.

La pesquisa sostiene que existen elementos suficientes para considerar que algunos funcionarios consignaron información falsa en informes oficiales vinculados con el supuesto hallazgo de proyectiles de plomo en la escena del crimen, documentación que luego fue elevada al juez de la causa.

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Además, la jueza francesa Emmanuelle Robinson informó que, tras una denuncia presentada por Jean-Michel Bouvier en septiembre de 2025, los tribunales de París abrieron una nueva investigación destinada a profundizar el esclarecimiento del doble femicidio y analizar posibles irregularidades ocurridas durante la pesquisa.

El crimen de las jóvenes francesas

Cassandre y Houria llegaron a Salta en julio de 2011 luego de participar de un coloquio académico en Francia. El 15 de julio salieron del hostal donde se hospedaban para realizar una caminata por la Quebrada de San Lorenzo y nunca regresaron.

Cinco días después, tras un intenso operativo de búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados con signos de violencia sexual y asesinadas en una zona de difícil acceso, un crimen que conmocionó tanto a la Argentina como a Francia.

La investigación identificó como principales acusados a Gustavo Lasi, Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera. Lasi fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual y homicidio agravado; Vilte Laxi también recibió una condena, mientras que Vera fue posteriormente absuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, las contradicciones surgidas en torno a las pruebas genéticas, las dudas sobre la actuación de algunos investigadores y la persistencia de interrogantes sobre lo ocurrido mantienen abierta la causa.

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