Córdoba: Defensa del Consumidor inició una acción de oficio contra Flybondi y advirtió un aumento del 60% en las denuncias

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba dictó una resolución de oficio de carácter general, en el marco de la Ley Provincial N.° 10.247 y de la Ley Nacional N.° 24.240 de Defensa del Consumidor, mediante la cual intimó a Flybondi a brindar una solución integral a los reclamos iniciados por los usuarios.

La medida ordena a la empresa que informe los motivos de las cancelaciones de vuelos, dé respuesta a la totalidad de los reclamos administrativos en trámite y restituya, en forma inmediata, los importes abonados por los consumidores cuyos vuelos fueron cancelados.

Denuncias a Flybondi en Defensa del Consumidor

Esta actuación se suma a los expedientes individuales que continúan su trámite en la Dirección General de Defensa del Consumidor. En los casos en que no se alcance un acuerdo durante la instancia conciliatoria, las actuaciones son elevadas al Área Jurídica del organismo, donde se notificará a la empresa por presuntas infracciones a los artículos 4 (deber de información), 8 bis (trato digno) y 19 (incumplimiento de la prestación del servicio) de la Ley N.° 24.240, pudiendo resultar pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de dicha norma.

La medida se adoptó luego de registrar una suba del 60% en las denuncias durante julio de este año en comparación con el mismo mes del año pasado. En la actualidad, el organismo tramita unos 60 reclamos vinculados a la empresa, muchos de los cuales aún no han podido avanzar debido a la falta de respuesta del proveedor.

Además de la actuación de oficio, la Dirección General remitió un requerimiento a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que informe sobre la situación operativa de la compañía y las condiciones en las que continuará prestando el servicio.

«Frente a la gran cantidad de denuncias recibidas y a la incertidumbre que atraviesan los pasajeros, iniciamos una actuación de oficio para exigir respuestas concretas de la empresa y proteger los derechos de los consumidores cordobeses«, señaló el director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Ariel Juri.

El funcionario explicó que Flybondi no ha concurrido a las audiencias de conciliación convocadas por el organismo ni ha brindado respuestas en los últimos días, situación que dificulta la resolución de los conflictos planteados por los usuarios.

Recomendación sobre los pasajes

Ante esta situación, la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial recomienda a la ciudadanía no adquirir nuevos pasajes de Flybondi hasta tanto exista una comunicación oficial que confirme la normalización de sus operaciones.

Además se solicitó a quienes tengan vuelos contratados -ya sean próximos o previstos para fechas posteriores-, que no esperen a la fecha del viaje para efectuar el reclamo, sino que se presenten de manera inmediata ante Defensa del Consumidor. Así podrán resguardar sus derechos y gestionar oportunamente la reprogramación del servicio o la restitución de las sumas abonadas, según corresponda.

Canales de atención y denuncias

Atención presencial: Av. Colón N° 724, Ciudad de Córdoba.

Vía virtual y Sedes del Interior: defensadelconsumidor.cba.gov.ar

Fuente: Gobierno de Córdoba.