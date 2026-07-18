Dolina vuelve a Córdoba con un ensayo sobre la incertidumbre

Hay un espacio donde el lenguaje abandona su pretensión de certeza y se aventura en la penumbra de lo no resuelto. Y es en ese territorio fronterizo donde se inscribe ‘La noche extraviada o los libretistas del mundo’, la pieza que trae a Alejandro Dolina a la ciudad de Córdoba.

Lejos de la estructura discursiva y de la dinámica lúdica que caracteriza a su emblemático ciclo radial La venganza será terrible —vigente en el éter desde hace más de tres décadas—, el escritor se desplaza aquí hacia una corporalidad teatral pura, con una propuesta que invita al público a sumergirse en una puesta donde las obsesiones humanas, la circularidad del tiempo y el amor dialogan con el absurdo y la melancolía.

El dictado invisible de la realidad

La premisa dramática sitúa a un conferencista en el intento de hilvanar una disertación sobre la poesía en medio de una niebla que todo lo confunde.

El conflicto no reside únicamente en la hostilidad del paisaje, sino en la presencia de los denominados Libretistas del Mundo, fuerzas invisibles o explícitas que pretenden pautar cada uno de sus movimientos, pensamientos y palabras.

La diáspora armenia, el impresionismo y la paleontología en tres exposiciones inmersivas

Este dispositivo escénico funciona como una metáfora sobre la pérdida de la autonomía individual y la construcción social de los discursos. La irrupción de una mujer —figura que desdobla identidades y quiebra la linealidad del relato— introduce una variable de inestabilidad y lirismo que tensiona el destino del protagonista, convirtiendo la escena en una carrera donde los relojes parecen sustraer la materia misma de los días.

Poesía y rito escénico

La dramaturgia de la obra se nutre de la escritura de Dolina y de las composiciones poéticas de Cora Barengo, quien comparte el escenario dotando a la representación de una sutil musicalidad.

La complicidad estética de ambos intérpretes se potencia con la colaboración artística de Pompeyo Audivert, cuya impronta aporta densidad conceptual a la puesta. En este cruce, la música en vivo, ejecutada por el propio Dolina, deja de ser un mero fondo ornamental para erigirse como un personaje más dentro de la trama.

‘Los libretistas del mundo’ se presentará en dos únicas funciones programadas para el sábado 25 y el domingo 26 de julio a las 20, en la sala Carlos Giménez del Teatro Real.

La obra se desarrolla a lo largo de 75 minutos continuados, planteando un recorrido conciso pero de profunda carga dramática y las localidades ya se encuentran disponibles tanto en las boleterías del propio teatro como a través de la plataforma virtual Autoentrada, con precios que arrancan en los $41.000 para quienes opten por el tercer nivel del complejo cultural y llegan a los $45.000 para el sector de plateas.