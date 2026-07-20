La UCR Córdoba entra en modo electoral: convocó a internas tras la caída de la prórroga de Ferrer

Tras el revés sufrido hace poco más de una semana en el Congreso partidario, donde el oficialismo no consiguió los dos tercios necesarios para prorrogar los mandatos de la conducción encabezada por Marcos Ferrer, el Comité Provincia oficializó este lunes el llamado a elecciones internas para renovar todas las autoridades partidarias.

Mediante una resolución fechada el 20 de julio, la conducción radical convocó a los afiliados a votar el próximo 20 de septiembre, entre las 8 y las 18, para elegir por voto directo, secreto y obligatorio a las nuevas autoridades del partido.

La decisión no constituye una sorpresa, pero sí representa la consecuencia institucional del traspié político que sufrió el núcleo de poder deloredista en el plenario del Congreso partidario del pasado 11 de julio. Allí, con una diferencia mínima, el oficialismo no logró reunir la mayoría agravada necesaria para extender el mandato de Ferrer, por lo que quedó obligado a activar el proceso de renovación de autoridades.

Con la resolución firmada, la UCR cordobesa ingresa formalmente en modo electoral y comienza una carrera contrarreloj para definir candidaturas, alianzas y estrategias de cara a una interna que promete reconfigurar el mapa de poder del radicalismo provincial.

La elección no sólo definirá al próximo presidente del Comité Provincia. También estarán en juego los vicepresidentes y secretarios de la conducción provincial, los delegados al Comité Nacional, los congresales partidarios, los integrantes del Tribunal de Conducta y del Tribunal de Cuentas, además de las autoridades de los comités departamentales, de circuito y subcircuito en toda la provincia.

En los hechos, la renovación alcanza a toda la estructura política y territorial de la UCR. Los actuales mandatos vencen el próximo 30 de septiembre y la conducción que emerja de las urnas será la encargada de administrar el ciclo político que desembocará en las elecciones provinciales de 2027. Tendrá bajo su responsabilidad la negociación de alianzas, la definición de candidaturas y la estrategia electoral del principal partido opositor al peronismo cordobés.

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El traspié del oficialismo

La convocatoria a internas es la consecuencia directa del revés político que sufrió la alianza de poder referenciada en Rodrigo de Loredo en el Congreso partidario.

Por primera vez desde que De Loredo consolidó su liderazgo dentro de la UCR provincial, los sectores opositores lograron articular una mayoría suficiente para bloquear la extensión de mandatos. Confluencia, el espacio referenciado en Ramón Mestre; Identidad y Conducta Radical; Córdoba Abierta, de Fernando Montoya; y la denominada Tercera Vía confluyeron para impedir la prórroga de la actual conducción partidaria.

La votación dejó una señal política puertas adentro del radicalismo, aunque el deloredismo y sus aliados sigue siendo la principal fuerza interna. Sin embargo, aquella mayoría circunstancial todavía no se traduce en un proyecto político común. Como adelantó Perfil Córdoba, los sectores que confluyeron para bloquear la continuidad de Ferrer mantienen diferencias sobre el rumbo que debe adoptar el radicalismo y sobre quién debe conducir esa nueva etapa.

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Empieza la carrera

Con el cronograma electoral ya oficializado, las distintas tribus radicales comenzaron a mover sus fichas. Dentro del oficialismo, todas las miradas apuntan al presidente del bloque de legisladores provinciales, Matías Gvozdenovich, uno de los dirigentes aliados de De Loredo. Desde hace varios meses intensificó sus recorridas por el interior provincial y consolidó presencia en la ciudad de Córdoba con perfil de candidato a presidir el Comité Provincia.

En Identidad y Conducta Radical, en cambio, la decisión es competir. El espacio que conduce Carlos Becerra impulsa la candidatura del dirigente alfonsinista Martín Lucas y sostiene una posición política claramente diferenciada del deloredismo: rechaza cualquier posibilidad de entendimiento electoral con Javier Milei de cara a 2027.

La Tercera Vía, por su parte, mantiene la postulación del intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, mientras que el mestrismo insiste en que el proceso interno debe servir para reabrir el debate político dentro del radicalismo y construir una conducción más amplia mediante una lista de unidad. Si ese acuerdo no prospera, también está dispuesto a competir en las urnas.

Cronograma

La resolución también establece un calendario electoral ajustado, que obliga a los distintos sectores internos a acelerar las negociaciones.

El primer vencimiento llegará este viernes 24 de julio, cuando expire el plazo para solicitar el reconocimiento de los núcleos internos. Luego, el 6 de agosto vencerá el plazo para inscribir alianzas entre esos espacios, mientras que el 11 de agosto será la fecha límite para presentar listas de candidatos. Finalmente, el 20 de septiembre se desarrollarán las elecciones internas.

El cronograma deja poco margen para las especulaciones y abre una etapa de intensas negociaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición, donde el principal interrogante será si el radicalismo logrará construir una lista de unidad en base a un acuerdo amplio o si, como todo indica hoy, resolverá en las urnas la conducción del partido que deberá liderar la estrategia opositora hacia 2027.