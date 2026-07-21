Vacaciones de invierno: Córdoba recibió más de 370 mil turistas en dos semanas y espera un nuevo pico de ocupación

La provincia de Córdoba recibió más de 378 mil turistas durante las dos primeras semanas de las vacaciones de invierno, generando un impacto económico superior a los $116 mil millones. Con el inicio este lunes del receso escolar en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sector turístico espera un nuevo impulso en la llegada de visitantes.

Según datos de la Agencia Córdoba Turismo, entre el 13 y el 19 de julio ingresaron a la provincia más de 170 mil turistas, quienes generaron un movimiento económico superior a los $53 mil millones, consolidando una temporada invernal con resultados positivos en los principales destinos turísticos.

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Los mayores niveles de ocupación se registraron entre el jueves y el domingo, cuando numerosos destinos superaron el 70% de ocupación e incluso alcanzaron niveles de ocupación plena en algunos establecimientos. Entre las localidades más elegidas se ubicaron Villa Carlos Paz, con un 80% de ocupación; Villa General Belgrano, con registros de entre el 75% y el 80%; y La Cumbrecita, que alcanzó niveles de entre el 85% y el 90%.

Desde la Agencia Córdoba Turismo atribuyeron estos resultados a la amplia agenda de actividades culturales, recreativas, gastronómicas y deportivas distribuidas en los distintos valles turísticos, una oferta que continúa atrayendo visitantes de todo el país.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que "los números que venimos registrando son positivos y muestran que Córdoba continúa siendo una de las provincias más elegidas para disfrutar las vacaciones de invierno. La diversidad de experiencias que ofrece cada región es uno de nuestros principales diferenciales", señaló.

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Además, remarcó que la provincia ingresa en una etapa clave para la temporada con el comienzo del receso escolar en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Tenemos muy buenas expectativas y seguimos trabajando junto al sector privado y los municipios para brindar la mejor experiencia a quienes nos eligen", afirmó.

Con el inicio de las vacaciones en esos dos distritos, considerados los principales mercados emisores de turistas hacia Córdoba, durante las últimas horas ya comenzó a observarse un mayor flujo de visitantes en las principales rutas de acceso y terminales de transporte, anticipando una semana de intensa actividad para el sector turístico.