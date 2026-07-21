Baldassi defendió el arbitraje del Mundial: "No hubo una polémica grande"

Héctor Baldassi remarcó que a lo largo de todo el torneo no hubo errores arbitrales que hayan definido resultados. "Puede haber alguna jugada de interpretación donde podamos tener disidencia, pero que hayan cambiado un resultado o que hayan beneficiado a un equipo en función de alguna decisión arbitral, eso no ocurrió en los 104 partidos", afirmó.

Consultado por la primera tarjeta amarilla a Enzo Fernández, a los 82 minutos, explicó que respondió a un gesto de protesta muy visible hacia el juez. "Vio un gesto de reprobación de parte de Enzo Fernández y fue muy a la vista. No había ningún jugador cerca", detalló. También consideró justificada la segunda amarilla, generada por una disputa de pelota tras la primera advertencia.

El ex árbitro se refirió a un audio de campo que registró una reacción de frustración de Leandro Paredes tras la final, aunque eligió destacar la actitud de Lionel Messi al recibir la medalla de subcampeón. "El tipo se quedó ahí con la medalla, no se la sacó nunca y eso vale muchísimo", expresó.

La jugada del gol anulado a España

El punto más analizado de la final fue el gol anulado a España por el VAR. Baldassi explicó el mecanismo detrás de la decisión. "El árbitro actuó en consecuencia de ese pisotón, que el VAR lo convalida porque ve que hay una pisada del jugador español", detalló. Reconoció, de todos modos, que sin la asistencia tecnológica la jugada podría haberse resuelto de otra manera.

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Baldassi identificó dos situaciones no sancionadas a favor de la selección argentina: un golpe recibido por Messi y una entrada de Giuliano Simeone sobre un rival español. Sobre esta última, relativizó su gravedad por la zona del campo donde ocurrió. "Es una imprudencia, pero una jugada de mitad de cancha, no con una incidencia trascendental del juego", explicó.

Un Mundial "sin polémica"

El ex árbitro hizo un balance general del nivel arbitral y remarcó los cambios reglamentarios que impulsó la FIFA para ampliar el tiempo neto de juego. Señaló que la única controversia arbitral relevante del certamen fue la demora en aplicar una sanción a un jugador estadounidense en la fase de grupos. El resto de las polémicas, aseguró, estuvieron vinculadas a declaraciones políticas ajenas al terreno de juego. "Futbolísticamente no hubo grandes polémicas", resumió.

Pese a la derrota argentina, evitó hablar de fracaso para el equipo. "Llegamos al partido más importante que es estar en una final del Mundial y lo hizo el equipo", cerró.