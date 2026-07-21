Lionel Messi llegó a la Argentina tras la gesta del subcampeonato en el Mundial 2026. El 10 de la selección argentina no viajó con parte del plantel, que arribó anoche al país y fue recibido por una multitud en las calles. En su lugar, viajó junto a su familia desde Nueva York a Miami, y desde ahí tomó un vuelo privado rumbo a su Rosario natal.

Messi viajó en un jet bimotor Bombardier Global Express con identificación N142QS. Partió desde Fort Lauderdale, Florida, a las 21.23 (hora del Este de Estados Unidos) del lunes y llegó a las 6.26 de este martes 21 de julio a la Argentina, en un vuelo que duró 8 horas y 3 minutos.

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No hay precisiones sobre los planes de Messi en Argentina, pero en principio se dedicará a descansar tras un Mundial 2026 extenuante en el que jugó la mayoría de los minutos en los 8 partidos que disputó la selección nacional a lo largo de 40 días.

La familia del astro descansará en principio en su residencia del exclusivo barrio privado Kentucky, situado en la localidad de Funes, a pocos kilómetros de Rosario. Y el jugador podrá reencontrarse con Jorge Messi, que no viajó al Mundial por problemas de salud.

El Inter de Miami, con el que Messi tiene contrato hasta diciembre de 2028, tiene partidos programados este miércoles 22 con Chicago Fire y el sábado 25 con Montreal. El 10 además está citado para el partido de las estrellas de la MLS el 29. Pero tanto él como De Paul tendrán días de descanso, según anticipó David Beckham, uno de los propietarios del equipo, por lo que se reintegrarían al equipo en agosto.

Mensaje de Lionel Messi en Instagram tras la final con España.

Tras la derrota por 1 a 0 ante España en la final del domingo, Messi hizo un balance de su participación en el certamen. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", escribió en sus redes sociales.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", completó Messi, en un mensaje que tuvo señales de despedida tras más de 20 años en la selección nacional.

Si bien todavía no se formalizaron los planes, el director técnico Lionel Scaloni anticipó que seguirá dirigiendo al equipo hasta diciembre, con dos dobles fechas FIFA previstas para octubre y noviembre. Una eventual despedida de Messi de la selección podría darse en alguno de esos encuentros.