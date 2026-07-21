Paranoia o mano negra: las arengas de Messi y Dibu disparan las dudas de los hinchas argentinos

"Los discursos de Emiliano Martínez y Lionel Messi en el Mundial" antes de la final con España en el Mundial 2026 quedó bajo la lupa luego de la derrota de la Selección argentina Las arengas que ambos les dedicaron a sus compañeros poco antes de que comenzara del partido se viralizaron en las últimas horas y alimentaron las especulaciones de miles de hinchas en las redes sociales, donde crecieron las teorías sobre una supuesta “mano negra” detrás del desenlace del torneo y de distintas situaciones que marcaron el camino de la Albiceleste.

El primer video que comenzó a circular fue el de Lionel Messi en el túnel, instantes antes de que la Selección saliera al campo para disputar la final del Mundial frente a España. Rodeado de sus compañeros, el capitán tomó la palabra y buscó transmitir tranquilidad en un momento de máxima tensión: “Olvidémonos de todo”, les dijo, antes de remarcar que debían enfocarse únicamente en el partido.

A partir de la difusión de ese video, las reacciones de los hinchas quedaron divididas. Mientras un sector interpretó las palabras de Messi como una señal de que el plantel conocía alguna situación anormal y alimentó teorías conspirativas sobre una supuesta “mano negra” detrás de la final, otros usuarios ofrecieron explicaciones más ligadas al contexto deportivo. Para estos últimos, el capitán simplemente buscó aislar al grupo de la enorme presión, los rumores y el clima que rodeaba un partido histórico, apelando a la tranquilidad y a la concentración antes de salir al campo de juego.

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