La pelea entre Bullrich y Villarruel se recalienta y suma una denuncia judicial por "amenazas"

El conflicto entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel alcanzó en un punto de no retorno. La escalada comenzó la semana pasada con la filtración de una conversación privada entre ambas dirigentes. Ahora sumó un nuevo capítulo: el bullrichista Cristian Larsen presentó una denuncia judicial por “amenazas” contra Mario “Pato” Russo, la mano derecha de la vicepresidenta.

Larsen es el secretario parlamentario del bloque La Libertad Avanza en el Senado y forma parte del círculo de confianza de Bullrich. En su entorno contaron a PERFIL que tomó la decisión de presentar la denuncia el viernes 17 luego de recibir una serie de mensajes intimidatorios por parte de Russo. “Eran amenazas de agresiones físicas explícitas”, sostuvieron.

Mario "Pato" Russo es la mano derecha de Victoria Villarruel en el Senado.

Según publicó La Nación, la causa recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, que interviene en temas sensibles como Libra. El magistrado ordenó que Larsen tenga custodia en el Senado durante un mes. Allegados a Russo aseguraron a PERFIL que, al menos al cierre de esta nota, todavía no había recibido ninguna notificación.

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Russo es consultor político y se desempeña como principal asesor de Villarruel. Se trata de un personaje muy conocido en el universo libertario, ya que fue el estratega de la campaña de Javier Milei en 2021, cuando se metió en política con Villarruel y lograron el 17% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Es más, se arroga haber instalado el concepto de “casta”.

Cristian Larsen, secretario parlamentario del bloque oficialista en el Senado, denunció por amenazas a Russo.

Se alejó del espacio poco después de la asunción de Milei y Villarruel como diputados nacionales y estuvo fuera del radar mediático hasta mayo de 2025, cuando volvió a integrar el equipo de la vice vice. En el mileísmo lo miran con rechazo y desconfianza. De hecho, cuando se conoció la denuncia de Larsen la diputada Lilia Lemoine recogió el tema en X y recordó que ella misma lo denunció en 2022.

“El matón de Villarruel, Pato Russo, amenazó a Patricia Bullrich en el Senado. El tipo es violento. Yo hice una denuncia en la policía en 2022 porque me agredió físicamente en un acto del cual lo echaron. Ya lo habían echado del espacio pero volvía (ahora sabemos quién lo traía). A mí me da estupor que semejante bestia sea la mano derecha de la presidente del Senado y que circule por mi lugar de trabajo. Nunca en toda mi vida me pasó algo así en un entorno laboral. Ese tipo es violento. Lo vengo diciendo hace mucho. Ojalá la justicia reaccione”, escribió Lemoine.

El disparador: el chat filtrado de Bullrich y Villarruel

El disparador de la escalada fue la filtración de una conversación privada entre Bullrich y Villarruel. El jueves 16, La Nación publicó textuales de un cruce de mensajes entre las dirigentes. Al parecer, la charla surgió porque la vice pretendía que se suspendiera la sesión prevista para tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado.

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“Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”, planteó Villarruel. “Para festejarlo”, contestó Bullrich. “Para vender el país”, retrucó la vice. El tono de la conversación fue cada vez peor. La senadora defendió el proyecto oficialista y subrayó que “no se venden tierras. Se desarrolla el país” y se encontró con una respuesta durísima: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia”. Y continuó: “La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”, escribió.

En el bullrichismo cuentan que apenas se conoció la filtración, Russo le escribió a Larsen y lo amedrentó. El asesor se comunicó con su jefa política para que estuviera al tanto y enseguida se decidió avanzar en sede judicial. “No querían que esto pasara desapercibido porque se cruzan todo el tiempo en el Senado”, aseguraron.

Esta no sería la primera pelea subida de tono de Russo. En 2023, durante una transmisión por streaming, el consultor amenazó con “cagar a piñas” al biógrafo de Milei, Nicolás Márquez. La discusión escaló luego de que se produjera un debate sobre temas económicos y el video terminó con una catarata de insultos.

La agenda parlamentaria

En el Senado sostienen que “ya no hay vuelta atrás” en la pelea entre Bullrich y Villarruel. La mala relación es conocida desde el inicio de la gestión libertaria, cuando la actual senadora fue designada en el Ministerio de Seguridad, una de las carteras que Milei le había prometido a su compañera de fórmula.

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Con la llegada de Bullrich a la Cámara alta, las mujeres intentaron establecer una tregua a sus diferencias. Sin embargo, no fue posible. En la práctica, según el bullrichismo, "la vice vive poniendo palos en la rueda”.

El oficialismo espera que el Congreso avance con medidas clave apenas termine el receso. El 4 y 5 de agosto, en el Senado, habrá audiencias por los pliegos de los jueces. También está en carpeta el Súper RIGI, que tuvo giro a comisión, y la modificación del régimen de zonas frías.

Si bien la pelea entre Bullrich y Villarruel no tendrá impacto directo en el avance de los proyectos, cerca de Bullrich sostienen la vice “se encarga de hacer un juego para demorar cada cosa, desde el giro de los proyectos hasta el tiempo para dar labor parlamentaria”. Ahora, creen, será mucho peor.



GL