En el Senado no hay "oposición" a una sola cosa: los aumentos de sueldo

Desde agosto, los senadores nacionales cobrarán casi 12 millones de pesos en bruto gracias al acuerdo paritario que los gremios legislativos acordaron con la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, y Martín Menem, presidente de Diputados.

Victoria Villarruel

Según Clarín, es un incremento acumulativo del 6,7% que alcanza a las dietas de los senadores por la “ley de enganche” votada a mano alzada en abril de 2024. Este aumento será aplicado en tres etapas: un retroactivo de 2,4% que corresponde al mes de junio; más un 2,2% de julio; y un 1,9% finalmente en agosto.

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Los senadores recibirán el incremento a menos que renuncien a él o, como hicieron en 2025 los legisladores del PRO, la Libertad Avanza, la UCR y determinados bloques provinciales, donen ese aumento.

Los legisladores habían logrado, a comienzos del periodo ordinario, un aumento del 12,5% que les permitió cobrar más de 11 millones de pesos en bruto (sin tener en cuenta los descuentos que se les aplican por Ganancias).

Gracias a este nuevo acuerdo, alcanzarán un 19% de aumento acumulativo en el mes de agosto. Esto les permitiría estar varios puntos por arriba de la inflación proyectada, algo que pocos gremios han conseguido en el primer semestre de este 2026.

Senado de la Nación

Cómo cobran los senadores y qué sucede con los diputados

Los trabajadores legislativos cobran según la cantidad de módulos; en el caso de los senadores, son 2500 módulos por dieta, 1.000 por representación y 500 por desarraigo.

Martín Menem, presidiendo la cámara de Diputados

En Diputados no se aplica la ley de enganche, por ese motivo, las dietas de sus legisladores no aumentan cada vez que se firma una nueva paritaria y los incrementos los define directamente Martín Menem.

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En la actualidad, los diputados cobran poco más de 6 millones de pesos en bruto, y le quedan en mano, hechos los descuentos correspondientes, 4 millones, aproximadamente.