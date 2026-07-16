EN VIVO, el Senado trata la ley que elimina límites para que extranjeros compren tierras

El proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" llega este jueves al recinto del Senado en un escenario dificilisimo para el oficialismo: sin el texto definitivo cerrado ni la certeza de los votos.

El peronismo calcula unos con 35 de los 36 senadores a favor de bloquear el capítulo más resistido de la iniciativa, que habilita la extranjerización sin límtes de tierras rurales. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, asumió personalmente el riesgo de terminar de negociar los últimos cambios en pleno debate.

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