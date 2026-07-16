jueves 16 de julio de 2026
POLITICA
Impulso del Gobierno

EN VIVO, el Senado trata la ley que elimina límites para que extranjeros compren tierras

El proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" llega este jueves al recinto del Senado en un escenarios complicado para el oficialismo: sin el texto definitivo cerrado ni la certeza de los votos

14052026 senado
El Senado aprobó los pliegos de Carlos Mahiques y otros jueces y la ley de regularización de armas de fuego. | Noticias Argentinas
Agregar PERFIL en Google

El proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" llega este jueves al recinto del Senado en un escenario dificilisimo para el oficialismo: sin el texto definitivo cerrado ni la certeza de los votos.

El peronismo calcula unos con 35 de los 36 senadores a favor de bloquear el capítulo más resistido de la iniciativa, que habilita la extranjerización sin límtes de tierras rurales. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, asumió personalmente el riesgo de terminar de negociar los últimos cambios en pleno debate.

Seguí en vivo la sesión del Senado

También te puede interesar
En esta Nota