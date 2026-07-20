En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, se refirió a las versiones sobre el supuesto apoyo de la ministra de Seguridad a su lista: "Patricia tiene la necesidad de mantenerse neutral en todas estas situaciones". Aunque reconoció que existió un almuerzo y que con Bullrich los une una "relación histórica" y "familia en común", el dirigente aclaró que la funcionaria no intervendrá en la contienda gremial.

Marcos Pereda es un empresario agropecuario, actual vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y candidato a presidente por la lista opositora.

— El fin de semana en La Política Online circuló que había ido Patricia Bullrich a La Rural a apoyar tu candidatura, y luego ella misma envió un mensaje de saludo y agradecimiento a Nicolás Pino, el actual presidente. Contanos un poco si hay algo de cierto en lo que dijo La Política Online, si hay una cercanía, un apoyo de tu candidatura o no por parte de Patricia Bullrich en esta visita que realizó el fin de semana a La Rural.

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—Efectivamente sucedió esto. Fue un almuerzo donde, según Nicolás Pino, era un almuerzo no oficial; por lo tanto, yo no me senté en la mesa. Nosotros tenemos una relación histórica. Patricia Bullrich es un apellido que en el campo, todos sabemos, tiene una trayectoria importante y hasta tenemos familia en común, con lo cual, más allá de todo, Patricia es una persona que, de alguna manera, más allá de sus cargos políticos, tiene relación histórica, familiar. Y en relación a lo de La Política Online, también es correcto. Así que todo es tal cual lo mencionaste.

—Patricia, ¿apoya tu candidatura a presidente de La Rural?

—Patricia tiene la necesidad de mantenerse neutral en todas estas situaciones. Es una situación de una gremial del campo que tiene su propia interna, y no creo que ella esté tomando ninguna postura. En ese sentido, yo diría que ella es neutral.

—¿Podrías contarle a quienes no conocen la actividad agropecuaria y La Rural, en qué se basan las diferencias que existen, cuándo van a ser las elecciones, hacernos un poco una actualización del estado de la situación electoral y qué es lo que significa que, no sé si todas las veces en el pasado ha habido dos listas compitiendo?

—Para los que no conocen sobre todo, normalmente La Rural tiene un proceso sucesorio donde el vicepresidente es el candidato natural que sucede al presidente. Esto normalmente sucede después de tres periodos consecutivos como máximo, y eso se refrendó además con un cambio de estatuto, el cual Pino hoy no está cumpliendo. Ese es el primer punto.

En general, las grandes diferencias que tenemos con Nicolás están relacionadas con la gestión. Yo vengo de una familia empresaria, tenemos muchos años en el tema agropecuario —te diría generaciones— y además lo que nos diferencia es el profesionalismo y una visión de modernización que es necesaria, pero sobre todo el modo de gestionar: un modo transparente, sin ocultamiento de ningún tipo. Y, la diferencia es que este grupo de Nicolás Pino trabaja como si fuera un club de amigos donde deciden entre unos poquitos estrategias, y muchas veces con artilugios que de ninguna manera son buenos para el campo.

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Acá la visión grande es que necesitamos que el campo desarrolle su potencial más pleno. Eso significa que podría estar produciendo un 40% más de granos en una etapa donde la competitividad ya es manifiesta de la Argentina. Tenemos que generarle las condiciones al campo. Ahí básicamente estamos hablando, por supuesto, de las retenciones, que es lo que más aprieta el zapato, pero seguidamente tenemos el tema de infraestructura, caminos, todo lo que es la logística, y seguidamente también las cuestiones de financiación, que todavía son muy difíciles en Argentina frente a los países vecinos, que se endeudan a largo plazo con tasas razonables y una estabilidad macro que todavía nosotros añoramos, pero no tenemos.

—¿Podrías hacernos una especie de actualización de qué sectores del campo están mejor y peor con esta política económica y con esta situación internacional, si hay una mejora más que proporcional de la ganadería sobre otros sectores? Hacernos una especie de raconto de cada una de las principales.

—Lo histórico ha sido que la agricultura le ha sacado varios cuerpos a la ganadería durante un montón de tiempo. Y eso se está equilibrando desde hace un año aproximadamente, porque los precios internacionales de la carne han subido notablemente. De todas maneras, Argentina, que tuvo un gran desplazamiento de su ganadería hacia el norte, hoy se encuentra en la pampa húmeda bastante desinvertida en relación a lo que sería un crecimiento rápido y brutal en ganadería.

Nosotros estamos estancados en ganadería desde los años 70 con 3 millones de toneladas de producción, y estamos recién alcanzando lo que en nuestro pico de exportaciones fue también en los años 70, a un millón de toneladas por año de carne. Tengamos en cuenta que Brasil estuvo en crecimiento exponencial: hoy exporta 3 millones de toneladas de carne, ha crecido lo que nunca, mientras que nosotros nos quedamos estancados. Así que en ganadería hay una enorme oportunidad y un potencial, por lo menos, de duplicar nuestra situación.

Y en el tema granos, lo histórico son 135 millones de toneladas; este año, gracias a una cuestión climática muy buena y, por supuesto, también ayudado por una cierta baja de retenciones, aunque todavía falta mucho, pero llegamos a 160 millones de toneladas, ya es un salto importante. Es una meta razonable pensar en 200 a 250 millones de toneladas para un potencial más pleno de producción en Argentina.

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—Escuchaba que las proyecciones, además del aumento del precio de la carne, es que se presume que a nivel mundial aumentaría, algo así de 4,50 a más de 7 dólares el kilo de carne internacionalmente. Me gustaría que nos confirmaras si es así y a qué obedece.

—Es muy difícil predecir en números. Creo que ha habido un crecimiento importante en general. ¿A qué obedece? Obedece a que la oferta vino cayendo a nivel mundial durante estos últimos tiempos y la demanda fue acompañando, pero desde la asunción de Trump, la demanda de carne ha retomado su curva ascendente y no así la oferta. Con lo cual, a nivel internacional, te diría que en Estados Unidos la caída es importante de oferta. Los europeos ya importaban carne y están importando más carne. Ahora tenemos el acuerdo de Mercosur y Unión Europea, que eso también facilita y ha abierto y bajado aranceles para las cuotas de Hilton y nos está dando otro tipo de cuotas. Brasil, por otra parte, tiene algunos problemas con el tema de la exportación y eso no los ayuda para estos mercados europeos.

El desafío enorme para Argentina es que podamos realmente conquistar los mercados más premium. Porque la carne argentina es la carne más premium. De hecho, en todos lados, en todos los países que producen y exportan, tienen genética argentina. Eso todavía los argentinos hacemos bien en términos de genética. Ahora tenemos que reconquistar nuestros mercados. Tengamos en cuenta que en el 2006 tuvimos una prohibición absoluta para exportar carne y eso destruyó nuestro prestigio. Destruyó nuestro activo principal, porque los mercados son los activos principales: uno, a través del mercado, se da vuelta y empieza a producir. Argentina tenía un prestigio muy grande con el tema carne desde el origen de nuestro país, incluso con el rol principal que tuvo para todo esto la Sociedad Rural con la biología, la genética, la promoción de la carne a través de Palermo. Todo eso funcionó muy bien. Hoy tenemos el producto; todavía no tenemos los mercados.

—Planteaste recién, después de Trump y el discurso anti-woke ¿qué relación tiene eso con el aumento del consumo de carne?

—Es muy difícil decirlo directamente, pero lo que sí sabemos es que desde Trump ha habido un aumento de demanda bastante importante.

—Escuché también —no sé cuán sustentable es esto que te voy a decir— de que en el hemisferio norte, a partir de... la aparición de... drogas inyectables para adelgazar, como el Ozempic... como además te adelgaza, pero bueno, quema músculo, hay un crecimiento en los nutricionistas de recomendar que, conjuntamente con cuidar el peso, comer carne. No sé si es uno de los elementos que se pueden agregar a esta mayor tendencia a consumir carne.

—La verdad que suena como un lindo folclore, lo escuchamos también a este comentario y la verdad es que no sé, lo que sí sé es que la carne es proteína pura y que tiene muy pocas calorías en relación a las proteínas; pero es algo difícil de cuantificar. No sabemos bien si tiene alguna tendencia de tenerlo. La verdad es que no conozco el mercado del ozempic.

RM/MSS