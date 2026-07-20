Expresidente del Barça: "Estoy contento por España, pero triste por Messi"

Joan Gaspart es una voz calificada y central en la historia del fútbol internacional, fue un gestor clave en las contrataciones de leyendas como Diego Armando Maradona, Ronaldo, Romario, Rivaldo y el propio Lionel Messi, y tras el encuentro decisivo del certamen, el histórico dirigente catalán analizó, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el rendimiento de ambos seleccionados y la gesta del conjunto español. En una charla que combinó lectura táctica y afecto por la Argentina, Gaspart detalló el mérito de España al neutralizar el juego albiceleste, empatizó con el golpe emocional sufrido por el capitán argentino y dejó una contundente mirada sobre el peso de las finales y la escasa memoria deportiva hacia los subcampeones.

Joan Gaspart es empresario hotelero y dirigente deportivo. Fue presidente del Fútbol Club Barcelona desde julio de 2000 hasta febrero de 2003. Además, se desempeñó durante 22 años como vicepresidente del club culé bajo la gestión de Josep Lluís Núñez, participando en fichajes históricos como Diego Maradona, Ronaldo, Romario, Rivaldo y Lionel Messi.

—Bueno, Joan, como habíamos quedado el viernes, volvíamos a conversar hoy. Felicitaciones a su país y a su selección por el triunfo. Me gustaría, ahora ya con el resultado consumado, un balance suyo de lo que vio ayer.

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—Es fácil hacer un balance cuando uno gana. Yo pienso que el partido de ayer fue un partido muy igualado. Un partido que llega a la prórroga quiere decir que en cualquier momento cualquiera de los dos equipos hubiera podido ganar. En el fútbol hace falta jugar bien, esto está clarísimo, pero también hace falta un poco de suerte. Yo creo que ayer España jugó muy bien y no dejó jugar a Argentina, eso está clarísimo. Ahí estuvo el secreto del éxito de España: no tanto jugar bien, que lo hizo, sino no dejar que Argentina hiciese su juego, el que ha hecho durante todos estos últimos días o semanas en el Mundial. Pero bueno, estoy contento por la victoria, aunque cada vez que hablo con alguno de ustedes me entristezco un poco, porque pienso que están muy tristes. Sobre todo en el caso de Leo Messi, que es mi amigo y a quien quiero muchísimo; supongo que lo ha pasado mal. Espero que remonte muy pronto el disgusto y ya piensen en el Mundial del año 2030 que se hace en España, donde puedan volver a demostrar al mundo entero que el fútbol argentino es un fútbol muy especial.

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—¿Cómo se vivió en Barcelona el llanto de Messi? No sé si las cámaras aquí en Argentina, al terminar el partido, lo único que mostraban era a Messi sentado en el campo —sentado, acostado prácticamente— y luego parado con los ojos llorosos. No sé si eso se vio allí en España de la misma manera. Imagino que no, que debían estar focalizados en la Selección Española.

—Se enfocó mucho a Leo Messi. El viernes, hablando con ustedes, les decía: "Leo Messi llorará, llorará seguro, de alegría o de tristeza", por su carácter, su forma de ser y su pasión enorme por su equipo, por la Argentina. Yo sabía que si ganaba iba a emocionarse y si perdía, lo mismo. Por lo tanto, las lágrimas estaban garantizadas. Pasa que, lógicamente, hubieran sido más bonitas para ustedes si hubieran sido lágrimas de victoria. Pero sí se enfocó mucho a Leo Messi. Aquí se le quiere mucho, mucho, mucho. Yo dije que si ganaba España iba a ser un hombre muy contento, lo cual he sido y soy; pero que si no ganaba, mi tristeza quedaría un poco compensada por la alegría que tendría Leo de haber ganado y de haber llevado a la Argentina a ganar la Copa del Mundo. Pero bueno, esto ya pasó y por desgracia no se puede volver a repetir. Han sido unos Mundiales excepcionales. Argentina ha sido el segundo equipo más importante de estos Mundiales de 54 equipos que han jugado, y eso también debe llenar de orgullo. Lo que pasa es que el fútbol no es como el atletismo, donde hay medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce: aquí el que gana, gana y punto. El subcampeón o finalista, que para mí tiene mucha importancia y tiene que hacer un gran esfuerzo, la gente no piensa en él; piensan que como no ha ganado, pues nada, no ha ganado. O sea, no tenemos memoria de los perdedores en finales de Copas del Mundo, Copas de Europa o Copas de América. Pero bueno, es el fútbol y no lo vamos a cambiar ahora.

—Joan Gaspart, agradecerle su gentileza tanto el viernes como hoy, su delicadeza, su cariño por la Argentina y, nuevamente, felicitar a España.

—Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a ustedes también.

—Acabamos de hablar con quien fue presidente del Barça y fichó tanto a Messi como a Maradona.

MEG