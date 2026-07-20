Marcos Pereda: “No estoy contento de enfrentar a Pino, pero siento que es una responsabilidad”

No se lo ve contento a Marcos Pereda con la idea de esta interna abierta con Nicolás Pino para ver quien sigue al frente de la conducción de la Sociedad Rural Argentina, sin embargo expresa que siente que "es una responsabilidad" hacerlo, en tanto está en discusión "la institucionalidad". En un alto de la Exposición Rural de Palermo que transita su 138° muestra anual. el actual vicepresidente de la SRA dialogó con PERFIL sobre su decisión e hizo un balance de cuál fue el momento de quiebre en el que decidió dar un paso al costado y presentar su propia candidatura.

Vale señalar que Pereda llegó a la vicepresidencia acompañando al propio Pino y ahora acaba de presentar una lista opositora con la cual plantea que el quiebre no responde solamente a una disputa por cargos, sino a diferencias sobre la institucionalidad, la alternancia y el manejo interno de la organización.

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“Me siento traicionado”, aseguró en una entrevista personal con PERFIL al explicar por qué decidió romper con la conducción de la que todavía forma parte.

La confrontación irrumpe en un momento especialmente sensible. Mientras la Rural recibe a dirigentes políticos, empresarios, productores y funcionarios en su principal vidriera anual, sus autoridades atraviesan una disputa electoral que incluye cuestionamientos al estatuto, acusaciones de falta de ética y denuncias sobre las condiciones en las que se desarrollará la votación.

“Me empezaron a aislar”

Pereda sostuvo que la relación con Pino comenzó a deteriorarse después del primer año de gestión. Según relató, la lista que ambos integraban había llegado a la conducción con un plan estratégico denominado “Plan 2030”, que proponía una transformación de mediano y largo plazo para la entidad.

Sin embargo, afirmó que cuando comenzó a avanzar con ese proyecto perdió espacios dentro de la estructura.

“Me empezaron a aislar. Yo tenía asistentes para ir para adelante con el plan estratégico. Me sacaron los asistentes, me sacaron determinadas cuestiones, me corrieron la silla de lugar en varios puntos”, señaló.

A partir de ese proceso, dijo haber llegado a la conclusión de que la iniciativa que compartían no era verdaderamente colectiva. “Empecé a ver que, en realidad, este era un proyecto más de ellos que mío y que, en el fondo, yo fui el que les facilitó llegar a la Sociedad Rural”, afirmó.

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La ruptura derivó en la conformación de una nueva lista, en la que Pereda está acompañado por Santos Zuberbühler como candidato a vicepresidente. El dirigente explicó que buscó reunir sectores que anteriormente habían competido entre sí, con el objetivo de impulsar una renovación de la entidad.

“Decidimos que la reconstrucción se une a través de sus valores. Mi choque frontal con ellos fue una cuestión de valores”, sostuvo.

El cuestionamiento a la continuidad de Pino

Uno de los ejes centrales de la disputa es la posibilidad de que Pino vuelva a presentarse para continuar al frente de la Sociedad Rural.

Pereda recordó que ambos habían impulsado una modificación del estatuto para limitar las reelecciones y evitar permanencias indefinidas en la conducción. Su cuestionamiento es que el oficialismo considera que los mandatos anteriores a esa reforma no deben computarse bajo las nuevas reglas.

De esa manera, Pino podría presentarse nuevamente y extender su permanencia en la presidencia.

“La legitimidad de la cuestión trasciende la ley. Cuando vos decís: ‘Vamos a hacer esto porque es bueno para la institución’, tenés que incluirte con el ejemplo. Si vos no sos capaz de dar el ejemplo, a la institución la debilitás”, planteó Pereda.

Según el vicepresidente, la costumbre histórica de la entidad fue completar tres períodos y luego producir un recambio. En ese esquema, explicó, seis años constituyen el plazo habitual de una conducción.

“Pino dice seis más dos más dos. Está pretendiendo diez años”, cuestionó. Y agregó: “La alternancia ya es algo que no se puede ni discutir”.

Pereda aclaró que su propia candidatura no contradice ese límite porque la restricción alcanzaría al presidente y no al resto de las autoridades. También sostuvo que, por tradición, el vicepresidente suele suceder al titular de la entidad para garantizar cierta continuidad junto con una renovación de la conducción.

“El histórico uso y costumbre es que el vicepresidente sea el próximo presidente”, afirmó.

Una elección atravesada por Palermo

La interna adquirió una dimensión mayor por la decisión de ampliar el período electoral. Según explicó Pereda, la votación, que históricamente se desarrollaba durante 15 días, se extenderá ahora por 50 días.

Para el candidato opositor, ese cambio beneficia directamente al oficialismo porque permitirá que parte de la elección coincida con la Exposición Rural de Palermo, el momento de mayor visibilidad institucional de la conducción.

“El momento de mayor figuración del oficialismo dentro de la Rural se da en Palermo”, señaló.

A su entender, quienes se acerquen a la muestra estarán más expuestos a la actividad de las autoridades actuales y podrían inclinarse por la continuidad.

“Al extender 50 días el proceso de votación la gente va a estar más proclive a votar al oficialismo que a votar a la oposición. Hay una inequidad en este proceso que está manifiesta”, denunció.

Pereda también cuestionó el argumento de que sea necesario contar con un plazo tan extenso para una entidad que tiene alrededor de 3.800 socios habilitados.

“Como el cambio de estatuto previó poder hacer un voto electrónico, ni siquiera 15 días son necesarios. En cuatro días podríamos tener a los 3.800 socios votando”, sostuvo.

La oposición asegura además que enfrenta intentos para impugnar su lista por supuestas inscripciones fuera de término, en medio de lo que Pereda calificó como un proceso de modificación de las reglas de juego.

“Nos ponen trabas de todos lados. Ahora nos quieren impugnar la lista porque dicen que hay candidatos que se inscribieron tarde”, afirmó.

El reclamo por un código de ética

El enfrentamiento también incluye cuestionamientos al funcionamiento administrativo de la Sociedad Rural. Pereda aseguró que durante su paso por la conducción intentó promover un código de ética y un protocolo de procedimientos, pero que la propuesta fue rechazada.

“Se resisten a hacer un código de ética. No lo quieren hacer. Ese fue otro choque que tuve”, afirmó.

Para el dirigente, una entidad que pretende representar al sector privado y reclamar institucionalidad al Estado debe aplicar esas reglas dentro de su propia organización.

“Si nosotros, como entidad gremial que defiende los intereses de los productores agropecuarios, no podemos limpiar nuestra casa, no podemos arreglar nuestra casa, no podemos imponer un código de ética, no podemos ser el ejemplo de lo que debería ser para el país, estamos muy atrás”, sostuvo.

También cuestionó que la conducción utilice como argumento electoral la buena relación que mantiene con el Gobierno de Javier Milei.

“Es muy débil pretender quedarse diez años rompiendo los valores porque tengo buena relación con un presidente. El presidente va a cambiar en algún momento y vos te vas a quedar sin institución”, advirtió.

Una disputa que incomoda a los socios

Pereda reconoció que la existencia de una interna genera incomodidad entre los socios, especialmente durante la muestra de Palermo. No obstante, afirmó que decidió competir porque considera que está en juego la legitimidad de la institución.

“A muchos les molesta que haya esta interna. Yo soy el primer molesto”, admitió.

Según su interpretación, parte de los asociados entiende la confrontación como una pelea personal por la presidencia. Pereda rechazó esa lectura y dijo que su candidatura busca recuperar la alternancia y abrir espacios a nuevos dirigentes.

“Estamos poniendo el cuerpo por la institución, no por el interés personal”, sostuvo.

Aseguró que la falta de renovación termina expulsando a personas que podrían asumir responsabilidades dentro de la Sociedad Rural. Como contrapartida, puso como ejemplo el funcionamiento de CREA, donde las autoridades se renuevan cada dos años.

“Se arma un semillero de talentos que verdaderamente es muy lindo de ver. En cambio, acá es todo al revés. Tenés que ir con la cara de piedra tratando de ocupar lugares que, si no, te van a codear y te van a sacar”, afirmó.

La elección expone modelos distintos de conducción: el oficialismo reivindica la continuidad de Pino, su presencia pública y su vínculo con el Gobierno nacional, al tiempo que Pereda, en cambio, busca convertir la discusión estatutaria y la renovación dirigencial en el núcleo de su campaña. La pelea se desarrolla bajo los reflectores de Palermo, donde la Sociedad Rural intenta exhibir la potencia productiva del campo mientras sus dirigentes disputan el control de una de las entidades empresariales más influyentes del país.

Para Pereda, la confrontación ya no puede posponerse: “No estoy contento de estar en esta posición, pero siento que es una responsabilidad”.

lr