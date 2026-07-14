La Exposición Rural de Palermo 2026, el evento clásico del campo que espera con ansias la ciudad, comenzó a tomar forma este martes 14 de julio con la llegada de los primeros animales al predio de Palermo. Antes de las ocho de la mañana ingresaron "Tim Payne", un carnero Romney Marsh, y "Tini Tini", una vaca Limousin acompañada por su ternero "De Paul". Con ellos se puso en marcha el tradicional desembarco de ejemplares para la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que abrirá sus puertas este jueves 16 de julio y espera al presidente Javier Milei el domingo 26 para el acto de inauguración oficial.

El primer protagonista en bajar a la arena de Palermo fue "Tim Payne", un carnero Romney Marsh perteneciente a Sucesión de Cosme Gibson. Su nombre hace referencia al futbolista neozelandés que se hizo conocido durante el Mundial. La raza, originaria de Inglaterra aunque con fuerte genética de Nueva Zelanda, también estará de festejo: la Asociación Argentina de Romney Marsh cumple 90 años.

En tanto Tini Tini tiene una historia particular con la muestra: nació el 27 de julio de 2022 en el mismo predio de La Rural y ahora regresó, cuatro años después, convertida en madre. Pesa alrededor de 720 kilos y llegó junto a De Paul, su cría de seis meses. El nombre de la vaca había sido elegido mediante una convocatoria en redes sociales, de la que participaron familias y chicos con distintas propuestas, según señalaron desde la asociación de criadores de la raza.

La vaca y su ternero pertenecen a la Cabaña La Cotidiana, de Chenaut, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. La firma participará este año con 14 ejemplares y cumplirá tres décadas consecutivas de presencia en Palermo. La raza Limousin, continental de origen francés, celebrará los 60 años de su asociación en la Argentina con 53 animales de diez cabañas.

La llegada de los ejemplares dio inicio al movimiento de camiones y cabañeros que continuará durante los próximos días. Según los organizadores, habrá casi 2.600 animales en exposición, un 10% más que el año pasado, pertenecientes a más de un centenar de razas bovinas, equinas, ovinas, porcinas y de otras especies.

Una de las novedades será el regreso de las aves después de cuatro años de ausencia por cuestiones sanitarias. También se realizará el Primer Congreso Mundial de Hampshire Down y habrá 40 remates, que podrán seguirse de manera presencial, por televisión y a través de plataformas de streaming.

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La muestra también reforzará su perfil de negocios. En el Centro de Negocios del Agro se desarrollarán rondas internacionales de genética, el tradicional concurso de novillos y un espacio dedicado al financiamiento, donde bancos y entidades ofrecerán líneas de crédito para productores. El 17 de julio, además, se realizará el tercer Agtech Forum, con empresas y startups vinculadas con los sectores Agtech, Foodtech, Climatech y Animaltech.

De todos modos, el plato fuerte será la presencia del presidente Javier Milei que mantiene una relación directa con el campo, y en especial con Nicolás Pino, actual presidente de la SRA que va por su reelección en los próximos comicios de la entidad en noviembre próximo. Su candidatura despertó el rechazo de su opositor (y hoy su actual vice), Marcos Pereda, quien se postula también para ser el nuevo presidente de la tradicional asociación de productores.

Cuándo abre la Expo Rural y cuánto cuestan las entradas

La 138ª Exposición Rural se realizará del 16 al 26 de julio, todos los días de 9 a 20, en el predio de La Rural, ubicado en la avenida Sarmiento 2704. Bajo el lema “El campo nos une”, la agenda incluirá juras, remates, charlas, actividades académicas, espectáculos ecuestres y propuestas para toda la familia. El acto oficial de inauguración será el domingo 26 y está prevista la presencia del presidente Javier Milei.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $16.500 por día, mientras que en las boleterías del predio costarán $20.000. También habrá un paquete familiar de $49.500, que incluye cuatro accesos al precio de tres.

Los jubilados pagarán $8.500 de miércoles a domingo y podrán entrar sin cargo los lunes y martes. Los menores de ocho años, las personas con discapacidad y los estudiantes del Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria tendrán acceso gratuito todos los días. Los alumnos de las carreras de Agronomía y Veterinaria podrán ingresar sin cargo entre las 9 y las 12.

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