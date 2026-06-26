Nicolás Pino oficializó la lista completa de Presencia Federal para competir en las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA), previstas para el próximo 9 de septiembre. El actual presidente de la entidad buscará renovar su mandato y confirmó que el ingeniero agrónomo Carlos Odriozola será su compañero de fórmula como candidato a vicepresidente.

La presentación se da en medio de una interna cada vez más intensa dentro de una de las entidades más influyentes del agro argentino. La candidatura de Pino generó cuestionamientos por parte de su principal competidor, Marcos Pereda, actual vicepresidente de la SRA, quien lo acusó de buscar una nueva reelección en contra de los límites estatutarios.

Desde Presencia Federal, en cambio, la estrategia apunta a mostrar continuidad de gestión, orden institucional y representación territorial. La lista oficializada por Pino cubre los cargos de la Comisión Directiva y la representación de los 14 distritos del país.

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Odriozola, productor agropecuario y actual director de la SRA, también se desempeña como coordinador de la Comisión de Carnes. “Siempre decimos que quienes formamos este grupo de trabajo en la Sociedad Rural Argentina somos un verdadero equipo. Carlos es una figura fundamental, ya venimos trabajando juntos desde hace tiempo y estoy seguro de que a partir de septiembre será el vicepresidente que la SRA necesita y merece tener”, afirmó Pino.

Por su parte, Odriozola sostuvo: “Es un honor para mí poder ser parte de esta fórmula para seguir haciendo cada día más grande a la Sociedad Rural Argentina y sobre todo para seguir trabajando por los casi 4.000 socios de nuestra institución, para representarlos como se merecen y como venimos haciendo durante la actual gestión”.

El candidato a vicepresidente agregó que “Argentina y el mundo plantean a nuestros productores una agenda desafiante”. En ese sentido, remarcó que ese contexto exige no sólo escuchar a los productores, sino también “darles respuestas y herramientas”.

Los ejes de la lista

Pino y Odriozola se presentan para conducir la SRA durante el período 2026-2028. Entre sus principales propuestas figura continuar con el reclamo por retenciones cero, sostener el diálogo con actores económicos, políticos e institucionales, y profundizar la federalización de la entidad.

Durante la actual gestión, Presencia Federal destaca como uno de sus hitos haber llevado reuniones de la Comisión Directiva a distintas regiones del país, como parte de una estrategia para acercar la entidad a los productores y ampliar su representación territorial.

La lista también plantea promover acuerdos internacionales para incrementar las exportaciones y sostener la consigna que, según la propia campaña, marcó la gestión de Pino: “estar allí donde haya un productor” para escucharlo, transmitir sus problemas y buscar soluciones.

Otro de los puntos de la propuesta pasa por seguir modernizando la SRA, con orden financiero, reglas claras y actualización de los sistemas informáticos. La plataforma también menciona el impulso de una producción agroganadera más innovadora y sustentable.

Desde el oficialismo interno señalan, además, que más de 800 socios de la SRA ya expresaron sus avales para que Pino continúe al frente de la institución después de los comicios de septiembre.

Una elección atravesada por la disputa interna

La oficialización de la lista llega después de semanas de tensión dentro de la Sociedad Rural. Marcos Pereda, actual vicepresidente y candidato opositor, cuestionó públicamente la postulación de Pino y sostuvo que el actual titular de la entidad busca avanzar hacia un nuevo mandato por fuera del espíritu de las reglas internas de la institución.

Pereda acusó a Pino de desconocer los límites fijados por el estatuto y afirmó que la postulación para un nuevo período configura una “estafa a los socios”. El dirigente opositor planteó que las últimas modificaciones estatutarias establecieron un máximo de tres mandatos consecutivos y que ese plazo, a su entender, ya se cumplió.

La discusión abrió una disputa de fondo sobre la interpretación del estatuto, la alternancia en la conducción y el modelo institucional de la SRA. Para la oposición interna, el eje de campaña pasa por el respeto a las reglas y la renovación dirigencial. Para el oficialismo, en cambio, la elección debe leerse como una oportunidad para sostener una gestión que reivindica la defensa del productor, el reclamo por retenciones cero y la federalización de la entidad.

La elección de septiembre definirá algo más que una conducción formal. En un contexto en el que el campo sigue reclamando alivio impositivo, mejores condiciones de competitividad y mayor apertura exportadora, la Sociedad Rural se encamina a una campaña interna que pondrá en discusión el perfil político e institucional de la entidad para los próximos años.