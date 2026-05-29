El actual presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, oficializó su candidatura este viernes 29 de mayo para continuar al frente de la entidad agropecuaria durante el período 2026-2028, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo 9 de septiembre.

El lanzamiento se concretó bajo el espacio Presencia Federal y con el respaldo de más de 800 socios de los 14 distritos de la entidad en todo el país. La postulación aparece en un momento de fuerte movimiento interno dentro de la Rural y en medio de una agenda sectorial marcada por la discusión sobre retenciones, competitividad, infraestructura y acceso al crédito.

“Agradezco el contundente aliento que me brindan los productores de todo el país, a partir del cual he decidido presentarme para presidir un nuevo mandato de nuestra entidad”, afirmó Pino al anunciar su decisión.

Pino va por otro mandato en la SRA

En su mensaje de lanzamiento, el dirigente sostuvo que el campo atraviesa “un momento clave del país y del mundo”, con “grandes desafíos y oportunidades”. En ese marco, planteó que busca dar continuidad al trabajo iniciado durante su gestión.

“Tengo la firme convicción para dar un paso más en el camino transitado y así, junto a un equipo profesional, poder terminar con la tarea que nos hemos propuesto”, remarcó el actual titular de la SRA.

Pino también vinculó su candidatura con el escenario económico y productivo que enfrenta el agro. Según sostuvo, en esta etapa “no solo” se alcanzó “una rebaja en las retenciones”, sino también una mayor previsibilidad para las decisiones de largo plazo que deben tomar los productores.

“Va mi compromiso y convicción para acompañar este proceso virtuoso que protagoniza el campo argentino, con acción gremial, fortaleciendo su integración al mundo para beneficiar a todos los productores y al conjunto de la nación”, enfatizó.

Retenciones, diálogo político y presencia federal

Uno de los ejes centrales de la campaña de Pino será la continuidad del reclamo por la eliminación de las retenciones. Desde Presencia Federal señalaron que el objetivo es avanzar hacia “retenciones cero”, bajo el argumento de liberar de carga impositiva al sector agropecuario, al que definen como uno de los más dinámicos de la economía.

El actual presidente de la Rural también buscó mostrar a su gestión como un canal de diálogo con los distintos niveles de decisión política. “Somos los únicos que podemos seguir siendo un puente de diálogo, con voz firme y escuchada en todos y cada uno de los espacios de decisión del país”, señaló.

En esa línea, aseguró que su propuesta apunta a una agenda concreta para que “cada productor y socio de la entidad pueda producir más con menos trabas”.

“Pisamos la tierra, conocemos de cerca la lucha cotidiana de cada productor del país”, agregó.

La interna en la Sociedad Rural

Aunque el comunicado de lanzamiento evitó referencias directas a otros sectores internos, Pino defendió la competencia electoral dentro de la entidad. “Es muy sano que haya competencia electoral y que el socio pueda decidir libremente”, afirmó.

El dirigente planteó que los socios deberán evaluar “la trayectoria, los logros alcanzados, los objetivos propuestos” y, especialmente, “la capacidad para entender la dimensión de los desafíos y estar cerca de cada productor del país”.

La definición llega en un contexto de disputa por la conducción de una de las entidades más tradicionales del agro argentino, con un debate interno que combina continuidad de gestión, recambio institucional y representación federal.

Los hitos que destaca la gestión de Pino

Como parte de su lanzamiento, Presencia Federal enumeró los principales hitos de la actual conducción de la SRA. Entre ellos, destacó haber recorrido más de un millón de kilómetros por todo el país para escuchar las demandas de productores de distintas regiones.

También remarcó el rol de la entidad en el reclamo por la baja de retenciones y en la discusión por impuestos provinciales y municipales. “El gobierno tomó el reclamo de baja de retenciones y se está transitando este camino. Y seguiremos luchando para llegar a retenciones cero”, sostuvo el espacio.

Otro punto resaltado fue la participación de la SRA en negociaciones vinculadas a acuerdos comerciales internacionales, como el acuerdo Unión Europea-Mercosur y los entendimientos bilaterales con Estados Unidos, con el objetivo de incrementar la producción y las exportaciones agropecuarias.

En materia institucional, Pino destacó la mudanza a la nueva sede de Palermo, la puesta en valor de la histórica sede de la calle Florida, el impulso al voto electrónico y el fin de las reelecciones indefinidas.

“Hemos logrado muy buenos resultados que están a la vista con una entidad saneada económica y financieramente y mejorada en múltiples aspectos”, afirmó.

La propuesta para otro mandato

La plataforma de Presencia Federal incluye cinco ejes principales: eliminar las retenciones, mejorar la infraestructura, resolver de manera definitiva la situación del predio de Palermo, ampliar el acceso al crédito y completar la modernización digital de la entidad.

En infraestructura, el espacio plantea impulsar mejoras en rutas, caminos, puertos y conectividad para facilitar la llegada de la producción a todas las provincias y al mundo.

En financiamiento, propone generar iniciativas para bajar las tasas a las que se endeudan los productores que quieren invertir y crecer, con alternativas que involucren tanto al sector público como al privado.

También figura como objetivo terminar la digitalización de los sistemas informáticos de la SRA, para que trámites y procesos internos puedan realizarse sin demoras.

Con ese programa, Pino buscará renovar su mandato al frente de la Sociedad Rural Argentina en una elección que se perfila como una de las más relevantes de los últimos años para la vida interna de la entidad.

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