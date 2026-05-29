Tensión en la Sociedad Rural: Marcos Pereda cruzó a Nicolás Pino porque hizo “un engaño directo a los socios”

El vicepresidente de Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, pasó por Canal E y aseguró que la reciente baja de retenciones anunciada por el Gobierno “es insuficiente”, advirtió por el fuerte aumento de costos para la campaña de trigo y criticó la candidatura de Nicolás Pino para un nuevo mandato al frente de la entidad.

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), profundizó su campaña rumbo a las elecciones internas de septiembre, donde se presentará como candidato a presidente por la lista “Renovación con Unidad”, acompañado por Santos Zuberbühler. A su vez no ahorró cuestionamientos hacia la actual conducción encabezada por Nicolás Pino, quien esta mañana formalizó su candidatura a un nuevo mandato.

“Él fue el que puso la limitación de los tres mandatos y hoy mismo esa limitación no la cumple él”, afirmó Pereda. El dirigente señaló que se trata de “un engaño directo a los socios” que votaron la reforma estatutaria. Si bien desde el oficialismo se argumenta que este sería el primer mandato tras la modificación del estatuto, Pereda anticipó que esa interpretación será puesta a prueba.

El vicepresidente también cuestionó la legitimidad del apoyo manifestado públicamente a Pino por parte de varios socios. “Hay un montón de socios que están muy enojados porque han manifestado que ellos no dieron su consentimiento para este apoyo”, reveló. Según su visión, muchos productores prefieren no exponerse públicamente, pero el descontento es significativo.

Diferencias de gestión y propuestas

Más allá de la cuestión estatutaria, Pereda marcó claras diferencias de gestión. Criticó duramente el gasto de “cuatro millones de dólares” en un sistema informático que, según él, no funciona y está generando graves problemas en los registros genealógicos. “El cabañero tiene grandes dificultades para escribir sus animales, no los puede transferir y este problema recién empieza”, advirtió.

En contraposición, la lista “Renovación con Unidad” propone una gestión “transparente, honesta, profesional y moderna”, alejada del “club de amigos”.

Desde el agro ven la baja de retenciones como insuficiente

Marcos Pereda sostuvo que el sector agropecuario atraviesa un escenario complejo pese a las medidas oficiales. “Los márgenes son muy escasos y muy reducidos”, afirmó, y explicó que, “todo lo que es los nitrogenados, los participantes nitrogenados, especialmente que son Bategas, han subido más del 50%”.

En ese contexto, remarcó que, “el 2% que se habló de la baja es insuficiente” y cuestionó además la proyección oficial sobre los derechos de exportación a futuro: “Esta idea de que vamos a llegar al segundo mandato de Milei con retención del 15% de soja”.

Pereda reconoció que, “este Gobierno está haciendo esfuerzos muy grandes y que venimos de una situación realmente muy difícil, que podría haber salido mal y viene saliendo bien”, aunque insistió en que el agro necesita una reducción más acelerada de la presión impositiva para incrementar la producción.

El agro necesita deshacerse de las retenciones para tener una mejor producción

“El campo está convencido de que con menos impuestos va a poder entregar mucha mayor producción”, aseguró. Y agregó: “Hoy lo que el país necesita estratégicamente es crecer y que el campo esté a disposición”.

En ese sentido, el entrevistado afirmó que el agro puede convertirse en el principal motor de recuperación económica. “Somos los que vamos a solucionar el problema de la Argentina”, sostuvo.