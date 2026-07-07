Interna en la Sociedad Rural: Marcos Pereda presentó su lista para disputarle la presidencia a Nicolás Pino

La interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA) sumó un nuevo capítulo. Con la consigna de promover una alternancia en la conducción, el espacio Renovación con Unidad presentó su lista para competir por la presidencia de la entidad durante el período 2026-2028, con Marcos Pereda como principal referente del armado opositor.

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La candidatura se formalizó en un contexto de alta tensión institucional dentro de la Rural. Del otro lado se ubica el actual presidente, Nicolás Pino, quien ya oficializó su propia lista con la intención de continuar al frente de la entidad. Pino preside la SRA desde 2021 y fue reelegido en 2022 y 2024, según el registro público de su trayectoria institucional.

La oposición apunta contra la continuidad de Pino

En su presentación, Renovación con Unidad cuestionó con dureza la decisión de Pino de avanzar con una nueva postulación. El espacio sostuvo que la candidatura del actual titular de la SRA “vulnera el espíritu del estatuto” y denunció una “autopromoción” para un cuarto período consecutivo, cuando —según el planteo opositor— el límite sería de tres mandatos.

El comunicado también elevó el tono de la disputa al denunciar la existencia de un “listado de socios fraguado con nombres inscriptos sin consentimiento” y habló de una “tensión nunca antes vista” dentro de la institución. Desde ese sector afirmaron que la situación estaría acompañada por “acciones intimidatorias y coerción manifiesta”.

La presentación de la lista opositora busca instalar la idea de un cambio de ciclo tras casi seis años de la actual conducción. Renovación con Unidad planteó que su armado reúne a productores agropecuarios de “larga tradición y compromiso con el país” y que la prioridad será recuperar la calidad institucional de la entidad.

Pereda, entre la tradición ruralista y la disputa por el recambio

Marcos Pereda Born integra una familia de larga trayectoria en la actividad agropecuaria y actualmente figura como productor y presidente de empresas del Grupo Bermejo, con actividades en agricultura, ganadería, forestación y apicultura. También se desempeñó como vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina desde 2021 y fue reelecto en ese cargo en 2024.

Su candidatura aparece, así, como una disputa interna desde el propio núcleo de conducción de la entidad. No se trata de una pelea externa al oficialismo ruralista, sino de una fractura dentro de los sectores que protagonizaron los últimos años de gestión de la SRA.

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En su comunicado, Renovación con Unidad afirmó que sus candidatos asumen el compromiso de trabajar “sin mezquindad” y “por el bien general del sector” en todo el país. El cierre elegido por el espacio sintetiza el tono de campaña: “Porque en el campo, la palabra vale”.

Esta elecció se da en un momento de fuerte protagonismo político del campo, con debates abiertos por retenciones, competitividad, apertura de mercados, costos productivos y relación con el Gobierno. En ese marco, la disputa por la conducción de la SRA excede la lógica interna y se proyecta sobre la representación del sector agropecuario ante el poder político.

La Sociedad Rural Argentina es una de las entidades agropecuarias más antiguas del país: fue fundada en 1866 y agrupa históricamente a productores y propietarios vinculados con la agricultura y la ganadería. En ese recorrido, la conducción de la entidad funcionó muchas veces como una voz central del campo en momentos de alta tensión económica y política.

Con Pino buscando continuidad y Pereda impulsando una agenda de alternancia, la pelea interna expone una discusión de fondo: si la Rural debe sostener el rumbo actual o abrir una nueva etapa institucional.

Llega una nueva edición de la Expo Rural de Palermo: Cuándo empieza la feria

La Exposición Rural de Palermo 2026 ya tiene fecha confirmada: se realizará del jueves 16 al domingo 26 de julio en el Predio Ferial de Buenos Aires, en coincidencia con las vacaciones de invierno. La edición 138° reunirá lo más destacado de la ganadería, la agricultura y la industria agroindustrial, con 400 stands comerciales, más de 2.000 ejemplares, espacios gastronómicos, food trucks, pista de tractores, cocina show, desfiles, visitas guiadas y actividades para toda la familia.

Las entradas tienen distintos valores según la modalidad de compra. De manera online, la entrada individual cuesta $16.500, mientras que el pack familiar 4x3 sale $49.500. En boletería, el ticket individual tiene un valor de $20.000. Los jubilados pagan una entrada diferencial de $8.500 y los lunes y martes ingresan sin cargo. También pueden entrar gratis menores de 8 años, personas con discapacidad con carnet vigente, estudiantes de Agronomía y Veterinaria de 9 a 12 con documentación respaldatoria, alumnos del ISEA y escuelas con coordinación previa

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