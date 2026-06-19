Banco Provincia, Exponenciar y Colombo y Magliano impulsarán un gran remate ganadero televisado en Bahía Blanca el próximo 25 de junio, una iniciativa orientada a fortalecer la actividad productiva, generar nuevas oportunidades de negocio y acercar herramientas de financiamiento al sector. La subasta se realizará en la Sociedad Rural de la ciudad y contará con una oferta estimada de 5.000 cabezas de hacienda de distintas categorías.

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El evento comenzará a las 13:30 y reunirá a productores, consignatarios, compradores y referentes del sector ganadero en uno de los principales polos comerciales y productivos de Argentina.

La propuesta surge de una acción conjunta entre Banco Provincia y Exponenciar, que por primera vez concretarán una iniciativa de estas características junto a la consignataria Colombo y Magliano, con el objetivo de acercar financiamiento, herramientas y oportunidades de negocio a los productores.

Financiamiento y oportunidades para el sector

Según informó Banco Provincia en un comunicado, los compradores contarán con una financiación especial con una de las tasas más competitivas del año, mientras que los vendedores accederán a beneficios específicos en el marco de la subasta.

La entidad destacó que Bahía Blanca fue elegida por su ubicación estratégica y por su papel como centro neurálgico para la comercialización agropecuaria, características que la convierten en un punto clave para impulsar iniciativas vinculadas al crecimiento de la actividad ganadera.

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“Desde Banco Provincia seguimos acompañando al sector agropecuario, que es clave para el desarrollo productivo de la Provincia y del país. Este tipo de iniciativas nos permite acercar herramientas financieras concretas y generar nuevas oportunidades para productores y empresas ganaderas”, señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

El directivo agregó que “ser parte de este remate junto a Exponenciar y Colombo y Magliano refuerza nuestro compromiso de estar cerca del productor, de impulsar más inversión, más producción y más negocios en toda la cadena ganadera”.

Expectativas para la primera experiencia conjunta

Desde Colombo y Magliano remarcaron la importancia de generar nuevos espacios de encuentro para los productores y fortalecer los canales de comercialización en una región de gran relevancia para la ganadería. “Estamos muy entusiasmados porque es la primera vez que organizamos un remate junto a Banco Provincia y Exponenciar, una alianza que reúne a tres actores con una fuerte vocación de acompañar al productor y generar oportunidades de negocio para la ganadería”, afirmó Juan Pedro Colombo, director de la firma.

El directivo destacó que la subasta se realizará en la Sociedad Rural de Bahía Blanca y precisó que, hasta el momento, cuentan con unas 5.000 cabezas anunciadas de distintas categorías. Además, sostuvo que esperan una importante participación de productores de la zona centro y sur de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, y valoró la presencia de Banco Provincia en la región y las herramientas financieras previstas para compradores y vendedores.

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Por último, Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, aseguró: “Para Exponenciar es una gran satisfacción concretar esta primera acción junto a Banco Provincia y Colombo y Magliano en una plaza tan relevante para la ganadería argentina como Bahía Blanca”. Asimismo, señaló que la articulación entre instituciones, empresas y productores es clave para generar más oportunidades de negocio y acompañar el crecimiento del sector, en una estrategia que busca seguir fortaleciendo la cadena ganadera y el desarrollo del campo argentino.

GZ / lr