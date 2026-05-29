Nuevas plataformas de trazabilidad ambiental en la ganadería: “Es bueno que no haya una posición monopólica”

El presidente de la Asociación Hereford Argentina, Alejandro De La Tour, analizó para Canal E la situación del sector ganadero, defendió la implementación de plataformas de trazabilidad ambiental y sostuvo que la producción bovina atraviesa “años buenos” gracias a los precios internacionales y la demanda sostenida.

Alejandro De La Tour explicó que la plataforma BICEC Carne “es una de las plataformas que existen para poder registrar que estamos haciendo ganadería libre de deforestación” y aclaró que, “no es la única plataforma, hay otras plataformas que van a estar disponibles”.

Todavía quedan detalles por definir de la nueva plataforma

Asimismo, señaló que desde Hereford acompañan el proceso y remarcó que, “la plataforma se está terminando de implementar” y que “en estos días está por salir un comunicado del IPCVA con todas las novedades al respecto, las preguntas y respuestas que los criadores pueden tener”.

De La Tour también destacó que, “la ganadería de Hereford, de la raza británica, está principalmente en la región pampeana y en la raza Hereford de la Patagonia en particular”, zonas que consideró “casi totalmente libres de deforestación”.

La nueva plataforma busca que no haya monopolios

Respecto de las críticas de algunos productores por la posible concentración en una sola herramienta, sostuvo: “Me parece que es bueno que aparezcan otras plataformas para que no haya una posición monopólica”.

Sobre la baja de retenciones anunciada por el Gobierno, el entrevistado afirmó que, “todo impuesto adicional o como uno pueda llamarlo, son siempre un problema para el productor, es un costo adicional. Así que cualquier baja de retenciones es bienvenida”.

Sin embargo, aclaró que en ganadería “la carne sabemos que no son enormes, así que creo que el impacto no va a ser el mismo que puede haber en los temas agrícolas”. Aún así, remarcó la importancia de avanzar hacia un esquema sin distorsiones: “Nos gusta pensar en mercados transparentes y esos mercados transparentes, cuando no tienen impuestos distorsivos, son los que ayudan a producir mejor”.