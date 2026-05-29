Producción favorecida e inundaciones: las 2 caras del fenómeno del Niño que podrían llegar a Argentina

La confirmación de altas probabilidades de un evento climático de El Niño para la campaña agrícola 2026-2027 ya genera preocupación y expectativa en el sector agropecuario. En este contexto, este medio se comunicó con la investigadora del área de Agrometeorología del Instituto Clima y Agua del INTA, Natalia Gattinotti, quien explicó que todavía resta definir la intensidad del fenómeno y cómo impactará sobre las principales regiones productivas del país.

“Lo que se confirma es que para este mes de mayo la última información indica justamente altas probabilidades de transitar esta campaña 2026-2027 con este Niño en el océano”, señaló Natalia Gattinoti. Sin embargo, aclaró que todavía falta que el fenómeno “se consolide” completamente. “Necesitamos que los vientos, la presión, la nubosidad presente cierta configuración para así de esa manera verlo consolidado”, afirmó.

Cuáles son los indicios que van a determinar la llegada del Niño

Asimismo, remarcó que el océano Pacífico ya muestra señales claras. “El océano fue mostrando aguas más cálidas en la parte superficial, aguas más cálidas y con un calentamiento en la parte inferior del océano, muy rápido el calentamiento”, explicó. Pero insistió en que todavía se espera la respuesta de la atmósfera: “Lo que va a conectar ese océano tropical con nuestras lluvias es la atmósfera”.

Gattinoti sostuvo que los modelos climáticos muestran un escenario abierto respecto de la intensidad del evento. “Hoy mira la intensidad de este fenómeno para lo que es la primavera, bueno, tiene iguales chances, puede ser moderado, fuerte o muy fuerte”, indicó.

Los beneficios del fenómeno del Niño

A su vez, explicó que históricamente los eventos Niño generan mayor probabilidad de lluvias sobre el este argentino durante primavera y verano. “Tiende a favorecer los episodios de lluvia”, afirmó, especialmente en la región pampeana y el litoral.

En ese sentido, la entrevistada señaló que el fenómeno presenta “dos caras”. Por un lado, puede beneficiar la producción agrícola gracias a la recarga hídrica. “Generalmente la distribución de lluvia ha favorecido producciones con maíz, soja, producciones que se vieron favorecidas en cuanto a su rendimiento”, destacó.

Pero también advirtió sobre los riesgos de excesos hídricos e inundaciones. “Los niños fuertes que dejaron inundaciones, crecidas en los principales ritmos, entonces, a ver, esa chance está”, recordó al mencionar antecedentes como los eventos de 1997-1998 y 2015-2016.