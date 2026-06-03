La ganadería suma importancia a nivel global: “Argentina se volvió un gran exportador de genética”

El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Raúl Roldán, pasó por Canal E y valoró el éxito de Las Nacionales 2026, defendió la necesidad de mejorar la infraestructura y pidió condiciones similares a las que reciben sectores como la minería para impulsar la producción agropecuaria.

Carlos Raúl Roldán remarcó que participaron “más de mil reproductores bovinos compitiendo, más de 100, 150 equinos en morfología, lo cual es muchísimo, más de 200 cabañas y más de 15 provincias representadas”.

El evento contó con el interés de otros países

Además, destacó la presencia de productores de países vecinos y el seguimiento internacional del evento. “Mucha gente acompañándonos, productores de Uruguay, de Paraguay, de Brasil y también tenemos certeza de que por streaming han seguido desde países un poco más alejados como Colombia”, señaló.

Roldán sostuvo que Argentina se consolidó como exportadora de genética bovina y que este tipo de encuentros son fundamentales para fortalecer los vínculos comerciales. “Argentina se ha vuelto un gran exportador de genética”, afirmó.

Cuál es el objetivo de estos eventos

En ese sentido, explicó que los visitantes extranjeros aprovechan estos espacios para analizar reproductores y realizar intercambios técnicos: “Es importante que el resto de los países, el resto de los productores tengan esta exposición tan a mano para poder venir a ver lo que estamos haciendo, para poder elegir los toros, poder elegir la genética que se quieren llevar”.

El entrevistado también destacó que las exposiciones permiten conocer avances tecnológicos y experiencias de otros mercados. “En estas exposiciones se intercambia mucho de qué están haciendo en los otros países a nivel reproductivo, de tecnología que se está implementando”, planteó.

Sobre la actualidad de la ganadería, consideró que el sector atraviesa uno de sus mejores momentos económicos, aunque advirtió que persisten problemas estructurales. “Hoy gracias a Dios le tocó a la ganadería después de muchísimos años estar dentro de las actividades que hoy son más rentables”, sostuvo.