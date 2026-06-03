Brasil suspendió las sanciones antidumping contra los lácteos argentinos: “No son autosuficientes y necesitan nuestra leche”

El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), Pablo Villano, habló con Canal E y analizó la situación actual del sector lácteo argentino, destacó el crecimiento de la producción y alertó sobre las dificultades que enfrenta el consumo interno por la pérdida de poder adquisitivo. Además, valoró la decisión de Brasil de suspender temporalmente las sanciones antidumping a productos lácteos argentinos y remarcó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para evitar restricciones comerciales.

Pablo Villano sostuvo que actualmente “estamos con la producción creciendo, con todas las fábricas trabajando a full”, aunque aclaró que, “la venta en el mercado interno bastante, en algunos casos, restringido por el tema del consumo”. En ese sentido, explicó que el sector necesita que “crezcan las dos cosas, tanto la exportación como el mercado interno”.

El clima favorece la producción lechera

Asimismo, remarcó que las condiciones climáticas favorecen una mayor producción para los próximos meses: “Afortunadamente se han hecho muy buenas reservas, el año climatológicamente nos ayuda, viene bien, así que está dado todo como para que haya buena producción”.

Sin embargo, Villano advirtió que el principal desafío sigue siendo el consumo local. “Tenemos la limitante de que nos aumentan un poco los costos, queremos esos costos, aunque sean pequeños, altos, querer trasladarlos a los precios y se nos imposibilita por un tema de que el poder adquisitivo está restringido y si nosotros incrementamos el precio, bueno, se restringe la venta”, planteó.

El gobierno de Brasil levantó las sanciones antidumping contra los lácteos argentinos

Sobre la decisión del gobierno brasileño de suspender temporalmente la aplicación de sanciones antidumping a productos lácteos de Argentina y Uruguay, destacó “el gran trabajo que se hizo público-privado”.

Según explicó el entrevistado, “Brasil con la presión de los productores lecheros que evidentemente se ven perjudicados cuando entra mercadería de afuera” mantiene una fuerte tensión interna entre productores e industriales.

A su vez, detalló que, “los industriales no son autosuficientes en la producción de leche en Brasil y necesitan de leche nuestra, no solamente por la cantidad sino por la calidad”. Y agregó: “Ellos lo que hacen cuando nos compran leche en polvo a nosotros mezclan la leche de ellos con la nuestra y mejoran así la calidad”.