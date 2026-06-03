Luis Secco: “Un peso fuerte es sinónimo de un país fuerte, con crecimiento y con un Estado eficiente”

El economista, Luis Secco, evaluó en Canal E las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y planteó reparos sobre la política cambiaria, la acumulación de reservas y las expectativas económicas del Gobierno.

Uno de los principales ejes fue el debate sobre el levantamiento del cepo cambiario. En ese sentido, Luis Secco aseguró: “Yo estoy de acuerdo con el Gobierno de que un peso fuerte es sinónimo de un país fuerte, con crecimiento y con un Estado eficiente”. Sin embargo, aclaró que, “esa Argentina todavía no existe”.

Los puntos a tener en cuenta sobre el plan económico del Gobierno

Asimismo, explicó que el debate actual no pasa por el objetivo final del programa económico, sino por el camino elegido para llegar a ese punto. “No hay discusión de que puede ser el punto de llegada, la discusión es si puede ser el punto de partida”, afirmó sobre el esquema de “peso fuerte” impulsado por el oficialismo.

Además, Secco remarcó que muchos economistas coinciden con varios aspectos del programa, aunque observan dificultades en la transición: “Creo que hay un tema de inconsistencia que tal vez haga también que los costos del ajuste sean más fuertes, más perceptibles, mientras tanto, en la transición”.

Las compras del Banco Central todavía no cubren la cuota del FMI

Respecto de las compras de dólares realizadas por el Banco Central y la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional, relativizó el optimismo oficial. “Estamos a un ritmo que todavía no logra que las reservas netas metan una mejora consistente, porque buena parte de lo que se compra después lo termina usando el Tesoro para pagar su deuda”, señaló.

El entrevistado sostuvo que, bajo la metodología del FMI, “hoy siguen siendo más bajas que las que había a fin del año pasado”. Luego, resaltó que el Gobierno podría acelerar la acumulación de reservas, aunque considera que existe temor oficial a una suba del tipo de cambio: “Creo que podría comprar más, lo que pasa es que por ahí el Gobierno dice, si compro más, sube el tipo de cambio, y eso afecta mi política anti inflacionaria”.

En esa línea, advirtió que persiste una “debilidad estructural” en el balance del Banco Central y consideró que el organismo internacional “ha sido bastante condescendiente en este tema”.