Alerta en el mercado agrícola ante la caída de las cotizaciones internacionales de la soja, el maíz y el trigo

La caída de las cotizaciones internacionales de la soja, el maíz y el trigo genera preocupación en el mercado agrícola. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, quien explicó cuáles son los factores que están presionando a los granos, analizó la liquidación de divisas del agro y alertó sobre la evolución del fenómeno El Niño hacia fines de año.

Según Germán Iturriza, el mercado atraviesa una etapa marcada por factores climáticos, geopolíticos y comerciales. Al referirse al escenario estadounidense, señaló que, “Estados Unidos ya casi está prácticamente finalizada la siembra, la condición de cultivo inicial no es nada sorprendente, está bien, cerca de un 67, 70% la condición bona y excelente”.

El factor climático influye de manera positiva sobre la producción agrícola

Además, destacó que el mercado climático recién comienza y que las perspectivas actuales no generan preocupación entre los operadores. “Hoy estás trabajando con buenas perspectivas de lluvia de corto plazo, nada loco las temperaturas, todavía no estás en periodo crítico reproductivo”, explicó.

Iturriza recordó que hace apenas un mes los fondos de inversión mantenían posiciones compradoras muy elevadas impulsadas por la suba del petróleo. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar. “Los fondos estaban casi en una posición récord comprada, impulsados por el petróleo”, afirmó.

Se reactiva la volatilidad en el mercado del petróleo

Uno de los elementos centrales para entender la volatilidad actual es el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el mercado energético. “Anoche tuvimos un misilazo limpio y hoy el petróleo está subiendo 3%”, indicó. Asimismo, remarcó que el crudo recuperó rápidamente gran parte de las pérdidas recientes: “El petróleo acaba de, en 3 días, recuperar gran parte de la baja de la semana pasada”.

Este escenario también influye sobre los costos productivos. En relación con los fertilizantes, explicó que el mercado venía registrando fuertes bajas, pero la incertidumbre volvió a instalarse. “Habíamos tenido una baja considerable, un 20, un 30, 40% en algunos casos y ahora es esperar y ver”, señaló el entrevistado.

A su vez, advirtió que la caída de los granos complica las decisiones comerciales de los productores. “La pregunta que está dando vueltas es si todo sale bien en el norte dónde vamos”, indicó. Y agregó una advertencia sobre los precios futuros: “Si el productor llega sin vender se va a encontrar con una situación más desagradable”.