Eduardo Jacobs: “Tenemos un régimen de reparto que va a tardar 20 años en poder tener un sistema jubilatorio razonable”

El economista, Eduardo Jacobs, dialogó con Canal E y evaluó la situación macroeconómica de Argentina, el nivel de actividad, la informalidad laboral y el sistema jubilatorio.

Jacobs cuestionó la utilización del concepto de “rebote” económico y explicó que, “el concepto de rebote es un concepto poco usado en la economía”. En ese sentido, afirmó: “A la hora de ver a la macro y a la hora de ver la economía de un país tenés que ver datos más estirados en el tiempo”.

Los datos de actividad económica muestran cierto crecimiento

Asimismo, destacó algunos indicadores que, según su mirada, muestran señales positivas en la actividad. “La economía del año creció 5.5, real”, señaló, y agregó que existen “datos llamativos”, como que “el Decathlon de Córdoba el sábado pasado, fue dentro de los locales de Decathlon en toda América Latina el que más vendió”.

Jacobs también remarcó cambios en los hábitos de consumo de los argentinos y destacó el aumento del consumo de carnes alternativas. “En el año 23 se consumieron 111 kilos por habitante, en el 24, 112 kilos por habitante, en el 25, 116 y en el 26 estamos ahí, 115.9”, detalló. Además, subrayó: “Somos el segundo país en el mundo en consumo de carne por habitante”.

Evolución en el mercado laboral

Sobre la transformación del mercado laboral y productivo, sostuvo que, “la industria se está reacomodando, reestructurando con, por ahora, la mecanización”. Y añadió: “Ya no hay gente en las líneas de packaging”.

En relación con la informalidad laboral, el entrevistado consideró que el principal desafío es reducir la carga impositiva y dar mayor previsibilidad a las empresas. “No hay otra forma que bajando los impuestos al trabajo de forma tal que al empresario, y dándole seguridad al empresario, que cuando contrata un tipo, ese tipo no lo va a fundir”, afirmó.

También se refirió al sistema previsional argentino y aseguró que atraviesa una crisis estructural. “Tenemos un régimen de reparto en un país que está quebrado y que va a tardar 20 años en poder tener un sistema jubilatorio razonable”, sostuvo.