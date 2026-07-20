Expo Rural 2026: qué se espera de los anuncios del Gobierno para el campo

La Expo Rural 2026 ya está en marcha y con ella crece la expectativa dentro del sector ganadero por los precios de la hacienda y los eventuales anuncios que pueda realizar el Gobierno para el agro. El consignatario de Hacienda Julio Van Houtte repasó el clima que se vive en la muestra y el buen momento que atraviesa el mercado.

Según explicó, la inauguración oficial de la exposición será el domingo, aunque ya se desarrollan distintas actividades previas, como remates y jornadas de exhibición de animales. "Estamos todos muy expectantes", señaló, en referencia a los posibles anuncios oficiales para el sector.

Remates, juras de Angus y la previa a la Expo Rural

Van Houtte detalló que, además del remate organizado junto a la firma Ananuel Pujol, uno de los eventos más convocantes de la muestra es la jura de la raza Angus, que se extiende durante dos jornadas. Allí, un jurado evalúa a los animales en la pista central y define a los mejores ejemplares en distintas categorías, hasta llegar al gran campeón.

El consignatario invitó especialmente a las familias a participar de esa instancia, que describió como una actividad accesible incluso para quienes no están familiarizados con la actividad ganadera.

Una vaca preñada vale hoy 2.000 dólares

Consultado sobre la evolución de los precios, Van Houtte remarcó que el sector atraviesa un momento favorable a nivel internacional. "La proteína está valiendo de vuelta lo que tiene que valer", afirmó, y detalló que una vaca preñada ronda hoy los 2.000 dólares, muy por encima del histórico valor de referencia de 1.000 dólares que solía marcar el punto de equilibrio entre comprar y vender.

El especialista también mencionó el valor del kilo de ternero de invernada, que se ubica cerca de los $6.000, equivalente a unos 4 dólares. Según indicó, se trata de una cifra que el sector reclamaba desde hacía varios años.

Argentina, "tomador de precios" en el mercado internacional

Van Houtte explicó que la Argentina no tiene margen para modificar los valores de la hacienda, ya que estos se definen en base a la demanda y la oferta a nivel mundial. "Argentina es tomador de precios", sintetizó, al señalar que factores climáticos locales pueden generar variaciones puntuales, pero no alteran la tendencia general del mercado.

El consignatario también remarcó el rol de la Expo Rural como una plataforma comercial clave para productores, bancos y empresas del sector. Según explicó, durante la muestra suelen lanzarse promociones y convenios financieros que impulsan negocios y facilitan las inversiones dentro del campo.