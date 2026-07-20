En "QR!", Juan José Panno cuestionó el juego de la Selección y habló del futuro de Scaloni: "Sería una pena que no continúe"

Tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, el periodista deportivo Juan José Panno participó del programa "QR!", conducido por Pablo Caruso en Canal E, donde realizó un extenso análisis sobre el desempeño del equipo de Lionel Scaloni, el legado del ciclo y las enseñanzas que dejó el torneo.

Al comenzar la entrevista, Panno destacó el vínculo que construyó el seleccionado con la sociedad argentina. "Esta selección logró una empatía y una comunicación con la gente como ninguna otra en la historia", afirmó, y recordó una frase de César Luis Menotti pronunciada en 2019: "Mi sueño es construir una selección de la gente, que nos represente y nos identifique". Para el periodista, ese objetivo se cumplió.

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Sin embargo, también marcó diferencias entre el rendimiento habitual del equipo y lo mostrado en la final. Según explicó, la vara quedó muy alta por todo el proceso que encabezó Scaloni y el último partido estuvo lejos del nivel futbolístico que caracterizó al ciclo. Aun así, sostuvo que la derrota no puede opacar un recorrido que llevó a la Argentina a disputar tres finales en cuatro Mundiales.

La continuidad de Scaloni

Uno de los ejes centrales de la conversación fue el futuro del cuerpo técnico. Panno consideró que sería un error interrumpir el proceso iniciado por Scaloni y destacó el trabajo realizado junto a Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y el resto del equipo.

"Sería una pena que Scaloni no continúe", aseguró. También remarcó que detrás de los resultados existe una estructura de trabajo basada en análisis, seguimiento de jugadores y planificación que debería preservarse más allá de quién conduzca la Selección en el futuro.

En ese sentido, opinó que la Asociación del Fútbol Argentino debería sostener esa línea de trabajo y profundizar aspectos como la detección de talentos en el interior del país.

Críticas al fútbol argentino y al Mundial

Durante la entrevista, Panno también analizó distintos aspectos reglamentarios del Mundial. Valoró que la FIFA buscara favorecer el tiempo efectivo de juego y sancionar con mayor firmeza las simulaciones y las demoras.

Al mismo tiempo, cuestionó algunos aspectos tecnológicos como determinadas intervenciones del VAR por posiciones adelantadas milimétricas y reclamó que esas situaciones sean revisadas para evitar decisiones excesivamente ajustadas.

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También contrastó el nivel del torneo con el campeonato argentino. "Nuestro fútbol es horrible y la Selección es subcampeona del mundo", expresó, al reclamar mejoras estructurales en las competencias locales.

Fútbol y política

Otro de los temas abordados fue la relación entre el Mundial y la política argentina. Panno sostuvo que uno de los momentos más significativos del torneo fue la exhibición de la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria frente a Inglaterra.

Para el periodista, ese gesto trascendió lo deportivo y se convirtió en "el gol del campeonato", al considerar que generó un fuerte impacto simbólico.

También cuestionó la forma en que el Gobierno manejó la comunicación en torno a los posibles festejos de la Selección y analizó el mensaje publicado por el presidente Javier Milei sobre un eventual feriado nacional si el plantel decidía celebrar junto a los hinchas.

Hacia el final del programa, Panno pidió evitar las especulaciones sobre presuntos conflictos internos dentro del plantel tras la derrota y sostuvo que el foco debería ponerse en el legado deportivo y humano que dejó el ciclo de Scaloni, en lugar de alimentar versiones sobre supuestas diferencias entre jugadores y cuerpo técnico.

LB