La dolorosa derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 no detiene la rueda del fútbol internacional. Mientras el plantel albiceleste prepara su regreso al país para recibir el reconocimiento de los hinchas tras una campaña histórica en Norteamérica, el cuerpo técnico y la dirigencia ya observan de reojo los próximos compromisos del calendario oficial.

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A pesar de la desazón por el trofeo esquivo en el tiempo suplementario, la Selección Argentina ya tiene marcadas las fechas en las que volverá a vestirse de luces para dar inicio a una nueva etapa.

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El calendario internacional y las fechas confirmadas para la Selección

Según lo estipulado por el cronograma de la FIFA, la Albiceleste retomará la competencia entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, período correspondiente a la primera ventana internacional posterior a la Copa del Mundo. Durante ese lapso, el equipo nacional dispondrá de la posibilidad de disputar hasta cuatro encuentros amistosos en el exterior, aunque desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no han oficializado quiénes serán los rivales para esa gira.

La Albiceleste retomará la competencia entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026

La actividad de la Selección para el tramo final del año no se agotará en los compromisos de primavera. Entre el 9 y el 17 de noviembre está programada la última fecha FIFA de 2026, la cual marcará el cierre del año competitivo para los seleccionados nacionales antes de que los futbolistas retornen de manera definitiva a la disciplina de sus respectivos clubes hasta el año siguiente.

Las dudas sobre la continuidad de Lionel Scaloni e incertidumbre en la AFA

Más allá del aspecto estrictamente organizativo, el foco de mayor preocupación en el predio de Ezeiza gira en torno a la figura de Lionel Scaloni. En la conferencia de prensa posterior al partido contra España, el entrenador sembró fuertes dudas sobre su futuro al evitar confirmar si extenderá su vínculo al frente del seleccionado, el cual vence formalmente el 31 de diciembre de 2026.

"Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo", expresó el DT, anticipando que mantendrá una reunión clave con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

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Visiblemente conmovido tras la finalización del torneo, Scaloni profundizó sobre el desgaste del proceso y la dificultad de encarar una reestructuración inmediata: "Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto", reconoció antes de retirarse entre lágrimas de la sala de prensa. El santafesino remarcó que para iniciar un nuevo ciclo se requiere "volver a resetearse", dejando una enorme incógnita sobre quién estará sentado en el banco de suplentes en el reencuentro de la Selección con su gente.

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