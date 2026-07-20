La selección de Italia acelera por Pep Guardiola: hubo reunión secreta y ya le ofrecieron el cargo de DT

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) sacudió el mercado internacional al realizar un ofrecimiento formal a Pep Guardiola para asumir como nuevo director técnico de la selección mayor.

La dirigencia de la Azzurra mantuvo una reunión clave en Europa con el entorno del entrenador catalán para presentarle una propuesta económica y deportiva de alto impacto con la mira puesta en la Eurocopa 2028 y Copa del Mundo 2030.

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El interés del conjunto tetracampeón del mundo no es reciente, pero en las últimas horas las negociaciones cobraron un ritmo acelerado. Tras cerrar su glorioso ciclo en el Manchester City, Guardiola se convirtió en la prioridad absoluta para encabezar la reconstrucción del seleccionado italiano, golpeado por sus recientes ausencias mundialistas.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, los altos mandos de la FIGC expusieron un contrato multianual que le otorgaría al DT español el control total del proyecto de selecciones nacionales.

La idea central radica en reestructurar desde las divisiones juveniles hasta el primer equipo, emulando el modelo estratégico que implantó en Barcelona, Bayern Múnich y la Premier League.

Guardiola se convirtió en la prioridad absoluta para encabezar la reconstrucción del seleccionado italiano

Por su parte, TyC Sports detalló que el estratega escuchó con atención la propuesta formal y no descartó la posibilidad de dar el salto al fútbol de selecciones. Pep ha manifestado en reiteradas oportunidades su deseo de dirigir a un combinado nacional en un certamen continental o una Copa del Mundo, una cuenta pendiente en su exitosa carrera.

Los detalles del plan italiano y el vínculo histórico de Guardiola con el Calcio

El vínculo afectivo de Guardiola con Italia no es menor. En su etapa como futbolista en activo, el mediocampista vistió las camisetas de Brescia y Roma, periodo en el que forjó un profundo conocimiento de la cultura futbolística transalpina y un fluido dominio del idioma italiano.

La dirigencia encabezada por Gabriele Gravina busca dar un golpe de efecto institucional para devolverle el prestigio internacional al conjunto nacional. Tras quedar fuera de Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, la presión mediática y de los hinchas exige un conductor con credenciales intachables.

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El aspecto económico representa un desafío considerable para las arcas de la federación italiana. Sin embargo, las fuentes solventes indican que se han articulado patrocinios privados y alianzas comerciales para cubrir la elevada ficha contractual que exige una figura de la talla de Pep Guardiola.

A pesar del optimismo reinante en los pasillos de Roma, el técnico catalán prefiere evaluar todas las variables personales y familiares antes de rubricar su firma. Guardiola se tomará unos días de reflexión tras haber concluido una temporada de máxima exigencia en el fútbol inglés.

El universo futbolístico permanece expectante ante la definición de esta cumbre histórica. La eventual llegada del creador del tiki-taka al banquillo transalpino marcaría un hito sin precedentes en la historia del Calcio y reconfiguraría la geopolítica del fútbol europeo de selecciones.