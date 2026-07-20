No hubo Casa Rosada, ni balcones desbordados, ni feriado nacional. El regreso de la Selección Argentina al país tras la dura derrota frente a España en la final del Mundial 2026 estuvo marcado por la tristeza y la intimidad. Javier Milei confirmó que la decisión de cancelar cualquier tipo de celebración masiva salió exclusivamente del plantel. Aunque el Gobierno tenía preparada una batería de opciones para homenajear a los subcampeones, el dolor deportivo pesó más y el propio Presidente salió a pedir públicamente que se respete el bajón anímico de los jugadores.

El jefe de Estado reveló que el Ejecutivo tenía todo listo para armar una fiesta a la altura de las circunstancias, en coordinación con la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. “A los jugadores se les dio la opción de seis distintos festejos. Frente a la tristeza que les ha causado no ganar el partido final decidieron no hacer nada", indicó Milei en diálogo con LN+. Lejos de su habitual tono confrontativo, el líder libertario bajó un mensaje de empatía para el grupo y pidió comprensión: “Respetemos la decisión que hayan tomado. También es duro saber que uno estuvo a un paso y no lo logró. Es una situación de un dolor enorme”.

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Más allá de la frustración por no haber podido levantar la Copa, el mandatario aprovechó para dimensionar la etapa dorada que atraviesa el equipo nacional. Para Milei, lo que consiguió la albiceleste sigue siendo un hito histórico que justificaba cualquier tipo de recibimiento. “No me parece normal o convencional que un grupo, en cuatro mundiales, haya llegado a tres finales, ganó una y podría haber ganado otras. El logro es enorme”, marcó, y definió al plantel como “un grupo extraordinario con líderes extraordinarios”, en alusión directa al peso de Lionel Scaloni y Lionel Messi.

Aunque no hubo fiesta en las calles, la delegación que aterrizó este lunes en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Nueva York no pasó desapercibida. En la pista del aeropuerto de Ezeiza los esperaba una guardia de honor conformada por Granaderos y una banda militar. Desde ahí, los futbolistas se subieron a dos micros (uno de ellos descapotable) para emprender el corto trayecto hasta el predio de la AFA, lo que les permitió retribuirle el saludo a los miles de hinchas que acamparon a un costado de la autopista para ovacionarlos.

El operativo de custodia durante ese traslado dejó una postal política inusual: Nación, Provincia y Ciudad trabajando en bloque. Milei, que suele confrontar duro con la gestión bonaerense, decidió hacer una tregua y elogió la coordinación entre su Ministerio de Seguridad y las carteras de Axel Kicillof y Jorge Macri. “Cada una de estas partes ha sido muy importante. Cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo, hemos trabajado los tres de manera conjunta”, destacó el Presidente, cerrando el capítulo mundialista con un raro gesto de sintonía institucional.

Fuegos artificiales y una multitud: la llegada de la Selección Argentina a Ezeiza

Un plantel reducido, el homenaje de Granaderos y la caravana íntima

Lejos de las multitudes desbordantes de otros tiempos, el aterrizaje del vuelo de Aerolíneas Argentinas poco antes de las 19:00 estuvo envuelto en una atmósfera de absoluta tranquilidad. De hecho, la AFA confirmó que los hinchas no podrían reencontrarse con todos los protagonistas de la final. Figuras centrales como Lionel Messi y Rodrigo De Paul decidieron no volar a Buenos Aires.

A pesar de las ausencias de peso y la amargura deportiva, el recibimiento oficial no escatimó en honores. Un escuadrón del Regimiento de Granaderos esperaba al plantel en el hangar para rendirles tributo al ritmo de "Muchachos", la banda sonora ineludible de este ciclo. Tras el saludo protocolar de la tripulación y la bajada del staff técnico, Nicolás Otamendi fue el encargado de encabezar la fila de jugadores que descendió por la escalera. Pegados al defensor caminaron el técnico Scaloni y el presidente Claudio "Chiqui" Tapia, seguidos muy de cerca por Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel.

Ya en tierra, el grupo se subió a micros ploteados especialmente para la ocasión con la frase "Bienvenida, Selección argentina" y un gracias enorme por "dejarlo todo". Y es que, si bien la urgencia era meterse rápido en el predio de la AFA para abrazar a las familias, no se olvidaron de la gente y le regalaron al pueblo un último saludo.

TC