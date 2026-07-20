El Congreso entra en receso y se demora el tratamiento de la reforma electoral, zonas frías y otros proyectos del Gobierno

El Congreso Nacional inició este lunes el receso de invierno y permanecerá sin actividad durante las próximas dos semanas. La pausa legislativa postergará hasta agosto el tratamiento de varios proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos la reforma electoral, la ley de Zonas Frías, la iniciativa sobre propiedad privada y otras reformas económicas y sociales.

Aunque el receso corresponde formalmente al personal legislativo, diputados y senadores también suspenden su actividad durante este período. La agenda parlamentaria volverá a ponerse en marcha el 3 de agosto, cuando ambas cámaras retomen el trabajo con una serie de iniciativas pendientes.

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Mientras tanto, la Mesa Política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intentará aprovechar estas dos semanas para avanzar en las negociaciones con los bloques dialoguistas. El objetivo es reunir los apoyos necesarios para destrabar proyectos considerados prioritarios por el oficialismo.

La reforma electoral, uno de los principales desafíos

Uno de los expedientes que continúa frenado en el Senado es la reforma electoral, que propone eliminar las PASO y, si logra consenso, incorporar un nuevo esquema de colectoras para las elecciones nacionales.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo en abril y hasta ahora solo tuvo una reunión de comisión. La falta de acuerdos con los bloques dialoguistas impidió que avanzara hacia el recinto.

Para conseguir los votos necesarios, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores, mientras que la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, negocia con legisladores de la oposición. Sin embargo, el oficialismo todavía no alcanzó los 37 votos necesarios para aprobar la reforma.

Las leyes económicas que siguen pendientes

Además de la reforma electoral, el Senado mantiene pendiente el tratamiento del Súper RIGI, la ley de Zonas Frías, la reforma de la Ley General de Sociedades y el proyecto sobre propiedad privada.

Este último sufrió sucesivas postergaciones por las diferencias en torno a la regulación de la compra de tierras por parte de extranjeros. Aunque obtuvo dictamen de mayoría con modificaciones, el nuevo texto todavía no logra conformar ni al oficialismo ni a los bloques aliados.

También permanecen pendientes otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, como los cambios en la Ley de Salud Mental, la reforma de la Ley de Discapacidad, los proyectos para combatir la ludopatía y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.

Qué proyectos esperan en Diputados

En la Cámara de Diputados también quedó una agenda cargada para después del receso. Entre los proyectos que el oficialismo buscará impulsar figuran la ley de Lobby y una nueva reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar el Régimen Simplificado de Ganancias e incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares no declarados.

Por falta de votos, el oficialismo postergó tres semanas el debate de la ley de propiedad privada

La propuesta también contempla eliminar los límites patrimoniales para permitir que grandes contribuyentes puedan adherir al régimen. Además, continúa pendiente el debate sobre la reforma de la ley de financiamiento universitario, aunque por el momento no tiene una fecha prevista para su tratamiento.

LB/MSS