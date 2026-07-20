El Gobierno retoma la agenda posmundial: conferencia, reforma fiscal y viaje de Milei a Brasil

La Casa Rosada dio a conocer este lunes la agenda oficial del Gobierno para la semana, que estará marcada por anuncios económicos, reuniones políticas, la firma de convenios con provincias y la gira internacional del presidente Javier Milei a Brasil.

La actividad comenzará el martes con la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien desde las 11 brindará un informe sobre la marcha de la gestión. Más tarde se reunirá la Mesa Política del oficialismo para avanzar en la coordinación de la estrategia legislativa y de Gobierno.

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El miércoles estará centrado en la agenda económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para presentar el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal. Del anuncio también participarán representantes de cámaras empresariales vinculadas a la iniciativa.

Ese mismo día se firmará el convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la provincia de Santa Fe, una medida que responde a un reclamo sostenido por los gobernadores. Del acto participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La agenda internacional del Presidente comenzará el viernes por la noche, cuando viaje a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal. En el encuentro también estará presente Flávio Bolsonaro, dirigente señalado como candidato de ese espacio para las próximas elecciones presidenciales en el país vecino.

Las actividades oficiales concluirán el domingo con la asistencia de Javier Milei a la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, uno de los principales eventos del calendario agroindustrial argentino y una cita habitual para el vínculo entre el Gobierno nacional y el sector.

LB