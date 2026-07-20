Bornoroni descartó acuerdo con el PJ cordobés: "Milei va a competir fuerte en la provincia de Córdoba"

El diputado nacional Gabriel Bornoroni descartó un acuerdo político entre la Nación y el peronismo cordobés al asegurar que “Milei va a competir fuerte en la provincia de Córdoba”.

“La realidad es que Milei va a competir en la provincia de Córdoba, y va a competir fuerte. Y del otro lado hay un peronismo kirchnerista que no ha bajado el gasto, que la electricidad es la más cara de la Argentina”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Por qué Bornoroni descartó el acuerdo

“Tenemos los impuestos más altos de la Argentina, y tenemos la deuda de los últimos 20 años más alta”, cuestionó el jefe de la bancada libertaria en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Además señaló que descarta el acuerdo “por dos cosas”: “Primero, Milei siempre ha prescindido del peronismo kirchnerista cordobés, y no lo va a necesitar ahora, punto uno. Y punto número dos son completamente distintas las gestiones”.

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Críticas al peronismo cordobés

“Por el lado de los votos, yo que soy jefe de bloque y que junto a los votos, si se quiere, o dialogo con todos los diputados, casi todas las votaciones hemos prescindido del voto del PJ, que yo le llamo kirchnerista, porque votan el 90% de las leyes con el kirchnerismo y un 10% por ahí se ausentan o se dividen los votos”, aseveró.

“Cuando Milei bajó impuestos por tres puntos del PBI se lo devolvió a los argentinos, el gobierno de Córdoba subió impuestos”, consideró Bornoroni.

“Entonces, son las antípodas. ¿Cómo no vamos a darle la posibilidad a los cordobeses que voten un gobierno que esté en la misma línea del gobierno nacional? ¿Cómo no van a tener esa posibilidad? Más que los cordobeses, son liberales por naturaleza”, concluyó el diputado libertario.

