Fuegos artificiales y una multitud: la llegada de la Selección Argentina a Ezeiza

La Selección argentina regresó este lunes al país luego de disputar la final del Mundial 2026. El vuelo aterrizó poco después de las 18 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la delegación fue recibida con un homenaje de la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción "Muchachos".

Los primeros en descender del avión fueron el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el defensor Nicolás Otamendi, quien ofició como capitán ante la ausencia de Lionel Messi, y el entrenador Lionel Scaloni. El capitán de la Selección no regresó con el plantel, ya que viajó directamente a Miami.

El regreso de la Selección, en imágenes

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