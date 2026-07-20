lunes 20 de julio de 2026
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Post Mundial 2026

Fuegos artificiales y una multitud: la llegada de la Selección Argentina a Ezeiza

El plantel regresó este lunes tras disputar la final del Mundial 2026 y fue recibido con un homenaje de la Banda de los Granaderos en el aeropuerto internacional.

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La Selección argentina regresó este lunes al país luego de disputar la final del Mundial 2026. El vuelo aterrizó poco después de las 18 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la delegación fue recibida con un homenaje de la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción "Muchachos".

Los primeros en descender del avión fueron el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el defensor Nicolás Otamendi, quien ofició como capitán ante la ausencia de Lionel Messi, y el entrenador Lionel Scaloni. El capitán de la Selección no regresó con el plantel, ya que viajó directamente a Miami.

El regreso de la Selección, en imágenes

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