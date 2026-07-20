"Malvinas despertó algo fuera de libreto": Diego Sztulwark analizó en "QR!" el impacto político del Mundial

En el programa "QR!", que conduce Pablo Caruso por Canal E, el politólogo Diego Sztulwark analizó el impacto político y social que dejó el Mundial 2026. Durante la entrevista, aseguró que el encuentro entre Argentina e Inglaterra "no fue solamente un partido" y sostuvo que la cuestión Malvinas irrumpió de manera inevitable en la competencia, pese a los intentos de mantener el conflicto fuera del plano deportivo.

Según explicó, la carga simbólica del enfrentamiento terminó condicionando incluso el recorrido de la Selección en el torneo. "Pasó algo que estuvo fuera de libreto", afirmó, al considerar que la memoria de la guerra y la historia de las Islas Malvinas atravesaron tanto a los futbolistas como a la sociedad argentina.

El partido con Inglaterra y el peso de Malvinas

Sztulwark sostuvo que el duelo frente a Inglaterra movilizó una dimensión histórica que excedió el resultado deportivo. En ese sentido, recordó que el conflicto por las Islas Malvinas sigue siendo "una herida colonial" para la Argentina y señaló que la guerra de 1982, desarrollada durante la última dictadura militar, convirtió el tema en un debate complejo.

A su entender, el desgaste físico y emocional que mostró el seleccionado en la final frente a España también estuvo relacionado con la intensidad que implicó ese compromiso previo. "La Selección llegó muy exigida por lo que pasó en ese partido con Inglaterra", consideró.

La crisis de la política y los proyectos colectivos

Consultado por Pablo Caruso sobre la dificultad de la política para generar emociones colectivas similares a las que despierta el fútbol, Sztulwark respondió que el problema radica en que la dirigencia perdió conexión con las experiencias sociales que construyen identidad.

En ese sentido, sostuvo que sentimientos como el orgullo nacional, el movimiento feminista o la defensa de los derechos humanos nacen de experiencias colectivas y no exclusivamente de los dirigentes políticos. "La política profesional parece haberse olvidado de que la fuerza y las aspiraciones no nacen de ella misma", afirmó.

También cuestionó la idea de que las estrategias de comunicación o las encuestas puedan reemplazar la construcción de vínculos reales con la sociedad. Según explicó, los proyectos políticos solo logran consolidarse cuando dialogan con las experiencias y demandas que surgen desde la ciudadanía.

Maradona como símbolo de una identidad compartida

Durante la entrevista, el politólogo también reivindicó el impacto cultural que tuvo Diego Maradona en la recuperación democrática. Recordó especialmente el Mundial de México 1986 y sostuvo que el capitán argentino resignificó la manera en que muchos argentinos volvieron a vincularse con los símbolos nacionales.

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Para Sztulwark, Maradona transformó la imagen de la patria al reemplazar los símbolos asociados a la dictadura por una representación popular, lúdica y transgresora. Aclaró, sin embargo, que eso no implicó convertir al fútbol en política, sino reconocer que algunas figuras deportivas pueden expresar aspiraciones colectivas que luego la política debería interpretar.

La causa Malvinas y la crítica al Gobierno

En el tramo final de la entrevista, Sztulwark volvió sobre la cuestión Malvinas y sostuvo que el reclamo por la soberanía no puede separarse de la defensa de los intereses nacionales ni de la historia democrática argentina.

A su juicio, la causa suele ser utilizada por sectores de derecha sin incorporar el contexto histórico de la guerra durante la dictadura. Además, cuestionó la política exterior del Gobierno de Javier Milei al afirmar que el reclamo por Malvinas resulta incompatible con una estrategia de alineamiento con Estados Unidos e Israel.

"Malvinas implica reencontrarse con una perspectiva de defensa del territorio, de los recursos y de la soberanía", concluyó el politólogo al cerrar su participación en "QR!".

LB