Messi rompió el silencio tras la final del Mundial: habló del dolor de la derrota, agradeció el apoyo y evitó confirmar su continuidad

Lionel Messi realizó este lunes su primera manifestación pública después de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el capitán expresó el profundo dolor que le dejó la definición perdida, destacó el recorrido del equipo durante el torneo y, en un detalle que alimentó las especulaciones, no hizo ninguna referencia a su futuro con la camiseta albiceleste.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió Messi al comenzar un mensaje cargado de emoción. Sin embargo, rápidamente puso el foco en el camino recorrido por el seleccionado y en la reacción del equipo a lo largo del campeonato.

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El capitán resaltó especialmente los partidos que Argentina logró revertir "dejando todo" y aseguró que esas actuaciones "quedarán para siempre en la memoria". También destacó el respaldo de los hinchas durante toda la competencia y el esfuerzo colectivo que permitió a la Selección volver a disputar una final del mundo.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", afirmó, en una reivindicación del ciclo que encabeza y de una generación que volvió a instalar a la Argentina entre las principales potencias del fútbol mundial.

En otro tramo del mensaje, Messi agradeció el apoyo recibido durante el Mundial. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó.

El rosarino también tuvo un gesto de deportividad con el nuevo campeón del mundo y felicitó a España por la conquista del título.

Más allá del contenido emotivo del mensaje, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: Messi no dio ninguna señal sobre su continuidad en la Selección Argentina. En ningún momento confirmó que seguirá vistiendo la camiseta albiceleste ni tampoco insinuó una despedida, por lo que el interrogante sobre su futuro permanece abierto tras la final disputada en Nueva Jersey.

El posteo se convirtió en la primera expresión pública del capitán desde la caída ante España y volvió a reflejar el vínculo que mantiene con los hinchas argentinos, en un momento de enorme tristeza deportiva, pero también de reconocimiento por un equipo que volvió a pelear hasta el último partido del Mundial.

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