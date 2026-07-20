Por qué hoy “el productor argentino tiene oportunidades en el mercado para aprovechar”

La especialista en finanzas del agro, Mónica Ortolani, analizó para Canal E que los productores enfrentan un escenario cada vez más complejo para tomar decisiones comerciales y financieras.

Mónica Ortolani explicó que el cereal atraviesa un momento favorable. "Hoy está cosechando el maíz tardío y es un grano que ha resistido muy bien en cuanto a precio, básicamente por una mayor demanda en el mercado local", afirmó.

Se observa un aumento de la competitividad en el comercio agrícola

Según indicó, la competencia entre distintos compradores sostiene las cotizaciones: "Hoy tenés a la exportación y al consumo interno compitiendo por el grano", lo que convierte al maíz en "el grano que mejor está copiando los aumentos que ha tenido en Chicago".

Además, Ortolani señaló que el contexto internacional continúa aportando volatilidad. "Hoy recrudeció un poquito el conflicto en el Medio Oriente", mientras que "China está empezando también a comprar más" y "el mercado climático en Estados Unidos abre ventanas de oportunidades". Frente a ese escenario, sostuvo: "Creo que hoy el productor argentino tiene oportunidades en el mercado para aprovechar para ir cubriendo sus markets".

El crédito se mantiene como una herramienta sustancial para el productor

Asimismo, explicó que el agro continúa dependiendo del crédito para producir. "Aproximadamente el 70% de lo que el productor necesita clavar en la tierra es con financiamiento con capital de terceros", indicó.

Aunque reconoció una mayor participación de los bancos, la entrevistada aclaró que el financiamiento sigue concentrado en inversiones. "Hoy los bancos están más abiertos a acompañar al productor, pero básicamente en todo lo que tiene que ver con maquinaria", mientras que "en capital de trabajo el productor se financia más con la cadena comercial".

También remarcó que el escenario cambió respecto de años anteriores. "Hoy el productor se endeuda a tasas positivas", por lo que "tiene que ser mucho más finito en cómo decide tomar financiamiento".