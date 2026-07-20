Reforma laboral: el Gobierno modificó el financiamiento de los sindicatos y reavivó el debate con la CGT

El Gobierno modificó mediante el Decreto 612 la reglamentación de la reforma laboral y realizó una concesión a la Confederación General del Trabajo (CGT) en uno de los temas más sensibles para el sindicalismo: el financiamiento de las organizaciones gremiales.

Según explicó el abogado laboralista Gustavo Damián González, la modificación introduce cambios relevantes sobre el cálculo de las contribuciones patronales destinadas a los sindicatos y refleja el resultado de una negociación entre el Gobierno y la central obrera.

Los cambios en el financiamiento de los sindicatos

Para Gustavo Damián González, el cambio implica una alteración del espíritu de la norma aprobada por el Congreso. "Hoy, el Decreto 612 lo que hace es modificar de plano la ley", sostuvo. Además, remarcó que "este artículo tenía que ver ni más ni menos que con cuánto de la contribución patronal va hacia los sindicatos".

El especialista explicó que el Ejecutivo buscaba limitar el denominado aporte solidario que realizan las empresas, aunque finalmente solo consiguió excluir de la base de cálculo conceptos como bonos, aguinaldo, premios y horas extras. "Ganó el Gobierno, sí, yo creo que ganó de dos maneras. No llegó hasta donde quiso, pero sí logró que no se contemplen los bonos, el aguinaldo, los premios y las horas extras", señaló.

González consideró que la decisión fue el resultado de una negociación reservada entre funcionarios nacionales y la conducción de la CGT. "Fue una negociación, como bien lo dijiste, negociaciones arduas, casi secretamente te diría, porque esto no estaba abierto", afirmó. Además, destacó que "el Gobierno logró sacar algo, pero no logró quizás lo más importante que le interesa al sindicato, que son sus aportes para el sostenimiento del sindicato".

El peso político de la CGT y el futuro de la reforma laboral

Durante la entrevista, González sostuvo que el Gobierno optó por negociar para evitar repetir conflictos que enfrentaron administraciones anteriores con el sindicalismo.

"La CGT sigue siendo la organización gremial más importante de la República Argentina", aseguró. En ese sentido, agregó que "tiene poder de fuego, no solo en la calle, también tiene poder de fuego después en las negociaciones con los diputados en el Congreso", por lo que consideró que el oficialismo decidió moderar su postura para preservar el diálogo.

Según el analista, la administración de Javier Milei mantiene el objetivo de avanzar con una reforma laboral más amplia destinada a reducir los costos de contratación. Sin embargo, advirtió que cualquier avance dependerá del vínculo con la central obrera y de la situación política del peronismo.

En ese marco, opinó que la CGT atraviesa un proceso de desgaste institucional. "Hoy esta columna vertebral está no solo debilitada por la falta de legitimidad, la pérdida de afiliados y el trabajo informal", expresó al referirse al rol histórico de la central sindical dentro del peronismo.

El Mundial y su impacto en el clima político

Finalmente, al analizar el clima social tras la actuación de la Selección Argentina en el Mundial, González consideró que el impacto es más anímico que político. "Los buenos ánimos siempre son buenos para la economía y para la política", sostuvo, aunque aclaró que "¿Esto se convierte en un apoyo directo al Gobierno? No, por supuesto que no".