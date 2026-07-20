Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta una salida para una familia de cuatro

Las vacaciones de invierno 2026 volvieron a poner el foco en el costo del entretenimiento familiar. Según un relevamiento de Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, una salida al cine seguida de una comida en un local de comida rápida cuesta $156.600 para una familia integrada por dos adultos y dos niños, un 23% más que en 2025.

El informe también analizó otras propuestas recreativas para el receso escolar y advirtió que los aumentos alcanzan a distintas actividades culturales y de entretenimiento. En este contexto, la planificación del gasto y el aprovechamiento de promociones se consolidan como factores clave para las familias.

Ir al cine con comida rápida supera los $156.000

El mayor gasto corresponde a las entradas de cine. Cuatro tickets a precio general alcanzan los $71.200, mientras que un combo familiar con pochoclos, bebidas, golosinas y agua suma otros $45.000, elevando el costo de la función a $116.200.

A eso se agregan $40.400 por cuatro combos de comida rápida, lo que completa el presupuesto total de la salida. El informe aclara que existen promociones con bancos, billeteras virtuales y aplicaciones que permiten reducir estos valores.

Parques, espectáculos y experiencias inmersivas entre las opciones

Además del cine, el estudio relevó otras alternativas recreativas. El Parque de la Costa ofrece pases promocionales desde $25.000 por persona mediante compra anticipada online, mientras que el Bioparque comercializa entradas para residentes desde $52.800 para adultos y $44.890 para niños, con estacionamiento gratuito.

Entre los espectáculos más convocantes aparece Disney On Ice, que presenta funciones en el Movistar Arena con entradas que van desde $110.000 hasta $200.000, según la ubicación elegida.

Otra opción son las experiencias inmersivas de realidad virtual en La Rural, cuyos tickets cuestan entre $40.000 y $50.000, aunque también existe un pack familiar para cuatro personas por $120.000.

Las actividades gratuitas ganan protagonismo

En el mismo predio se desarrolla la Exposición Rural, con entradas online de $16.500, un valor de $20.000 en boletería y una promoción familiar 4x3 por $49.500. El teatro también integra la oferta cultural del receso, con entradas desde $20.000, aunque el precio varía según la obra, la ubicación y los cargos por servicio aplicados en las compras online.

Frente al incremento de los costos, las actividades gratuitas ganan protagonismo. Municipios, museos, centros culturales y librerías de todo el país organizan talleres, espectáculos, visitas guiadas y propuestas participativas sin costo o con reserva previa, ampliando las alternativas para quienes buscan disfrutar de las vacaciones de invierno sin afectar el presupuesto familiar.

El informe concluye que el entretenimiento sigue siendo una prioridad para muchas familias, aunque la planificación y la búsqueda de la mejor relación entre precio y experiencia se consolidan como las principales tendencias de consumo durante el receso escolar 2026.