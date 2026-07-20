La economía del conocimiento superó los US$10.000 millones en exportaciones y marcó un récord en Argentina

El especialista en desarrollo tecnológico, Carlos Pallotti, en contacto con Canal E, se refirió a que la economía del conocimiento alcanzó un nuevo récord para Argentina al superar los 10.000 millones de dólares en exportaciones anualizadas, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos del país.

Pallotti destacó que el desempeño de la economía del conocimiento se diferencia del resto de la actividad económica argentina. "Argentina viene sólidamente creciendo en este tema de la economía del conocimiento ya hace unos años", planteó.

La economía del conocimiento registró una fuerte suba en comparación al resto de la economía

Y explicó: "Yo te diría que en los últimos 15, 20 años ha demostrado prácticamente un crecimiento que no se condice a lo mejor con el resto de la economía local, solamente porque tiene una dinámica propia que tiene que ver con los mercados externos".

Pallotti remarcó además el valor simbólico del nuevo récord. "Ha superado los 10 mil millones de dólares, que era una barrera, digamos, psicológica, pero si querés, una barrera importante del sector", resaltó.

Dónde se centra el negocio de esta actividad

Asimismo, explicó que el principal activo argentino es el talento profesional: "Lo que hace es todas esas actividades económicas que su capacidad intelectual es lo que finalmente se vende, el ingenio, la capacidad de poder desarrollar software, producción audiovisual o servicios profesionales, y que se venden a través de internet en alguna parte del mundo".

El entrevistado mencionó que la magnitud del crecimiento queda reflejada en la evolución del sector. "Si uno lo miraba hace 20 años atrás, nos superaba los 100, 150 millones de dólares, y hoy día estamos hablando de 10 mil millones", expresó.

Además, destacó el peso que tiene el desarrollo de software: "La industria del software, que es prácticamente un tercio de esos números, ha sido creciente, no sólo en exportaciones, sino también en empleo".