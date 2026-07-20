El dólar blue alcanzó su valor más alto en nueve meses y el oficial acumuló cuatro jornadas en alza

El mercado cambiario registró una nueva jornada de subas para el dólar. El tipo de cambio mayorista avanzó por cuarta rueda consecutiva y cerró en $1.481, con un incremento de $3 (0,2%), mientras que el dólar blue alcanzó los $1.540 para la venta, su nivel más alto de los últimos nueve meses.

En el segmento oficial, la divisa prácticamente borró la baja acumulada durante julio y, en lo que va de 2026, registra un aumento de apenas 1,8%. A su vez, el Banco Central mantiene el techo de la banda cambiaria en $1.831,31, por lo que el tipo de cambio mayorista continúa ubicándose casi un 24% por debajo del límite de intervención.

Mayor oferta de dólares y estabilidad en el mercado

La jornada estuvo marcada por una importante oferta de divisas, con USD 582,3 millones operados en el mercado de contado. Según analistas, el mayor ingreso de dólares permitió sostener la estabilidad cambiaria, favorecida además por un contexto internacional más favorable para las monedas de la región.

En el mercado minorista, el Banco Nación mantuvo el dólar oficial en $1.500, mientras que el blue acumuló una suba de $25 en lo que va de julio. La diferencia entre el precio que pagan los bancos por los billetes y el valor ofrecido en el circuito informal continúa incentivando la venta de dólares en ese segmento.

El mercado sigue de cerca las reservas y la liquidez

Especialistas de Puente señalaron que la combinación de compras de divisas por parte del Banco Central, una menor inflación y una demanda privada de dólares contenida contribuye a fortalecer la estabilidad macroeconómica y facilita la recomposición de reservas sin generar mayores presiones sobre el tipo de cambio.

Los analistas también destacaron que la evolución de la liquidez en pesos y el próximo canje de instrumentos financieros del Tesoro serán factores determinantes para evitar tensiones cambiarias hacia el cierre del mes.

El comercio exterior aporta un mayor ingreso de divisas

En paralelo, los datos del comercio exterior continúan mostrando un escenario favorable para el ingreso de dólares. Según informó el INDEC, las exportaciones alcanzaron en junio los USD 9.055 millones, un récord para ese mes, mientras que las importaciones sumaron USD 6.861 millones, lo que permitió cerrar con un superávit comercial de USD 2.194 millones.

Las perspectivas para el resto del año también son positivas. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario estima que los sectores agropecuario, minero y energético generarán USD 57.168 millones en exportaciones durante 2026, el mayor ingreso de divisas de la historia del país. El agro continuará liderando las ventas externas, mientras que la minería y el sector energético consolidan un crecimiento sostenido impulsado por el litio, el oro, la plata y las exportaciones de petróleo y gas.

En este contexto, el mercado cambiario mantiene un escenario de relativa estabilidad, aunque con una tendencia alcista moderada en las distintas cotizaciones del dólar y una creciente atención sobre la evolución de las reservas internacionales y la demanda de divisas durante el segundo semestre.