Javier Milei denunció que "desde un espacio político a estos jugadores se los maltrató"

El presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó anoche duras críticas contra el kirchnerismo al calificarlo como "lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia", durante una entrevista brindada al periodista Luis Majul en el programa +Nación transmitido por el canal LN+. En el marco de un balance social y político sobre la repercusión del Mundial, el mandatario apuntó contra la oposición por mostrar una actitud de "miserabilidad", argumentando que desde ese espacio se maltrató inicialmente a los futbolistas de la Selección con "definiciones verdaderamente muy hirientes" y que, tras los buenos resultados deportivos, se "panquequearon" para culpar a otros de las aberraciones que ellos mismos habían causado.

Durante el reporte televisivo emitido desde los estudios del canal de noticias, el jefe de Estado justificó su repudio denunciando la generación de noticias falsas por parte del kirchnerismo y cuestionó severamente la conducta del espacio opositor al preguntarse: "¿Son unos psicópatas?". El mandatario remarcó que las supuestas tensiones con el plantel nacional fueron fabricadas artificialmente por dicho sector político y rechazó de forma categórica cualquier tipo de conflicto propio con los deportistas, al tiempo que denunció maniobras de desinformación orientadas a alterar sus propias declaraciones públicas para perjudicar su imagen.

Las acusaciones de Javier Milei por fake news y entrevistas editadas

Profundizando en las críticas hacia el accionar de la oposición, el mandatario desmintió cualquier rumor sobre un conflicto personal con el plantel argentino. "Digo yo, ¿cómo me voy a enojar con los jugadores? No tiene sentido", sentenció, dejando en claro que las fricciones fueron generadas por un sector de la política.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En esa misma línea, Milei denunció ser víctima directa de estas maniobras de desinformación y aseguró que sus palabras han sido alteradas deliberadamente. "He visto cómo han editado reportajes míos para hacer que yo diga cosas que no dije de ninguna manera", advirtió el Presidente, señalando la falta de ética en el manejo de la información por parte de sus detractores.

El kirchnerismo y "la parte más oscura de la historia argentina"

Para contrastar con la actitud que le adjudica al kirchnerismo, Milei hizo hincapié en su tolerancia hacia el debate democrático, marcando una clara línea entre la diferencia de opiniones y la difamación. "Cuando usted opina con respeto, yo no tengo problema en la disidencia, o que se tenga una visión alternativa sobre las cosas, y me parece que las podemos debatir", aclaró.

Sin embargo, fue tajante al señalar que ese límite es cruzado constantemente por la oposición. "Pero esta gente miente, fabrica mentiras, dice cosas verdaderamente aberrantes", disparó. A modo de conclusión sobre el comportamiento de este espacio político durante el certamen internacional y en la escena pública, sentenció: "Esto sirvió para ver la miserabilidad de un espacio político, donde alteran declaraciones, tergiversan... Bueno, es lo que nos toca superar, es la parte más oscura de la historia argentina, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a Argentina en toda su historia".

"Una de las cosas que también ha mostrado este Mundial es la miserabilidad de algunos espacios políticos. Recordemos que desde un espacio político a estos jugadores se los maltrató de una manera verdaderamente inexplicable. Inexplicable. No habría que hacerlo bajo ningún punto de vista, pero lo hicieron de una manera que es verdaderamente... con definiciones verdaderamente muy hirientes. Y tomaron una posición muy en contra del equipo argentino. Y, sin embargo, cuando después los resultados acompañaron, se panquequearon y empezaron a acusar de las aberraciones que ellos habían causado a otros. O sea, ¿son unos psicópatas? Es decir, acusaban de las cosas que ellos acusaban, es una cosa verdaderamente... inventando noticias falsas. Digo yo, ¿cómo me voy a enojar con los jugadores? No tiene sentido. Es decir... y además, cuando usted opina con respeto, yo no tengo problema en la disidencia, o que se tenga una visión alternativa sobre las cosas, y me parece que las podemos debatir. Es decir, pero esta gente miente, fabrica mentiras, dice cosas verdaderamente aberrantes. He visto cómo han editado reportajes míos para hacer que yo diga cosas que no dije de ninguna manera." Entonces esto sirvió para ver la miserabilidad de un espacio político, donde alteran declaraciones, tergiversan... Bueno, es lo que nos toca superar, es la la parte más oscura de la historia argentina, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a Argentina en toda su historia".