El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo cambio en el directorio del Banco de la Nación. A través del Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial, designó al exsecretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, como nuevo director de la entidad, en reemplazo del abogado Gonzalo Pascual, quien presentó su renuncia al cargo.

La llegada de Lanari al Banco Nación ya había comenzado a trascender a principios de julio, luego de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Ambos compartieron funciones dentro del área de comunicación del Ejecutivo. Finalmente, este martes el nombramiento quedó formalizado mediante la publicación del decreto correspondiente.

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Según la norma, el exfuncionario fue designado con efecto retroactivo al 25 de junio de 2026 para completar el mandato legal que se extenderá hasta el 4 de febrero de 2028.

“Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier LANARI (D.N.I. N.° 31.009.658) en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028”, indica el decreto publicado este martes.

Javier Lanari, de la Secretaría de Prensa al Banco Nación

Lanari había dejado la Secretaría de Comunicación y Prensa una semana antes de que se confirmara la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Su renuncia fue aceptada mediante el Decreto 551/2026, que oficializó el fin de su gestión luego de integrar desde el inicio el equipo de comunicación del presidente Javier Milei. Tras su salida, el Gobierno designó al locutor nacional y especialista en comunicación institucional Fabián Fernández al frente de la Secretaría de Prensa.

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Quién es Gonzalo Pascual, el director que dejó su cargo

La vacante que ahora ocupará Lanari se produjo tras la renuncia de Gonzalo Pascual, cuya salida también fue aceptada oficialmente por el Poder Ejecutivo.

En el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno agradeció al funcionario “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. Pascual había sido designado como director del Banco Nación el 5 de febrero de 2024, mediante el Decreto 123/2024.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con un posgrado en Derecho Bancario y Regulatorio y una maestría en Derecho Bancario y Financiero de The London School of Economics.

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Su trayectoria incluye cargos en el sector privado, donde fue director de Asuntos Legales para Argentina, Chile y Uruguay en Siemens S.A. entre 2000 y 2003 y, posteriormente, Managing Director Latin American de AMICPORT International Limited entre 2003 y 2006.

También desarrolló funciones en el ámbito público como coordinador del proyecto Presupuesto Base Cero en la Secretaría de Planificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y como subsecretario en el Ministerio de Espacio Público porteño. Además, según la información institucional del Banco Nación, continúa desempeñándose como vicepresidente ad honorem de la Corporación Puerto Madero S.A. Durante su gestión integró el directorio de la entidad junto a Alejandro Henke, Manuel Calderón, Armando Guibert, Solana Pelayo y Miguel White.

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El nombramiento de Lanari y los cambios de Gobierno

La designación de Lanari forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas semanas.

Luego de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvieron nombrar a Diego Santilli para ocupar ese lugar.

Al mismo tiempo, la Vocería Presidencial quedó a cargo del economista Adrián Ravier, cercano al ministro Luis Caputo.

LT.