Quinteros: "El único sueño que tengo es terminar cada día con índices de seguridad tranquilos"

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afirmó que “el único sueño” que tiene “es terminar cada día con índices de seguridad tranquilos”.

De esta manera respondió cuando fue consultado por una eventual candidatura a intendente de Córdoba en las elecciones 2027.

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Elecciones 2027

“Anoche (por el domingo) mi único sueño era que ganará la selección argentina. Sabíamos que íbamos a tener un desafío enorme porque íbamos a tener más de 200 mil personas y podíamos tener inconvenientes”, sostuvo en declaraciones al programa “Córdoba en foco” de Canal 10.

“Yo no soy tan irresponsable como para pensar lo que va a pasar el año que viene, cuando tengo que pensar en el día a día”, enfatizó Quinteros.

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¿Quinteros candidato a intendente?

Cuando el periodista Miguel Planells le preguntó por una supuesta instalación de su candidatura a intendente de la ciudad de Córdoba, el ministro contestó: “No me subestime tanto. Usted dice que me están instalando. Capaz que me instaló solo también”.

“Yo me instalo como un ministro que trabaja. Yo trabajo mucho, yo gestiono mucho, gestionar la seguridad no es fácil, y si eso produce una instalación ya es un tema que me excede por completo”, aseveró.

“No es mi intención, mi intención es ser ministro de seguridad. Cumplir con el mandato que me dio el gobernador, la confianza que el gobernador depositó en mí”, insistió.

Y luego concluyó: “El gobernador Llaryora fue muy claro conmigo cuando me dijo cuál eran los objetivos en seguridad que tenía para su gestión. Y si después de casi 2 años y 8 meses estamos aquí es porque estamos haciendo las cosas bien”.