Investigan un presunto homicidio en Córdoba: un hombre murió tras ser apuñalado en Villa del Rosario

La Justicia investiga la muerte de un hombre ocurrida durante la noche de este lunes en Villa del Rosario, en el departamento Río Segundo, en un caso que, con el avance de las primeras actuaciones, apunta a un presunto homicidio.

Aunque inicialmente la causa fue iniciada como muerte de etiología dudosa, los primeros indicios recolectados por los investigadores orientan la pesquisa hacia un crimen ocurrido en el ámbito familiar. Por el momento, las autoridades no difundieron las identidades de la víctima ni de la persona señalada como presunta autora del hecho.

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De acuerdo con la información preliminar, el episodio se registró alrededor de las 23:00. Según tracendió, se produjo una discusión entre la víctima y su hijastro. En ese contexto, el joven habría atacado al hombre con un arma blanca, provocándole una herida que resultó mortal.

Las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento todavía son analizadas por los investigadores.

La investigación

Tras el hecho, efectivos policiales acudieron a la vivienda y preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos. La Fiscalía de Instrucción de Río Segundo ordenó las primeras medidas probatorias para reconstruir la secuencia del episodio, tomar declaraciones y determinar con precisión cómo ocurrió el ataque.