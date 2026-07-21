Nuevo intento para liquidar la Torre Vélez Sársfield: rebajan el precio un 20% tras fracasar la primera licitación

La Justicia dio un nuevo impulso a la liquidación del Fideicomiso Inmobiliario Nueva Córdoba al ordenar un segundo llamado a licitación para la venta de la inconclusa Torre Vélez Sársfield, parte del complejo Ecipsa Center del Grupo Euromayor. La jueza Ana Silvina Izquierdo dispuso una fuerte reducción en la base de venta con el objetivo de atraer a los desarrollistas inmobiliarios que evitaron la primera convocatoria por considerar elevado el costo de inversión.

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La rebaja del piso

El proceso liquidativo sufrió un traspié el pasado 26 de marzo último, cuando la primera licitación fue declarada desierta al no presentarse ninguna oferta, a pesar de que dos empresas habían adquirido los pliegos. Según el informe de las delegadas liquidadoras, los interesados manifestaron que el valor de base resultaba excesivo para garantizar la rentabilidad posterior del proyecto.

Ante este escenario, el tribunal aceptó la propuesta de las liquidadoras de aplicar una quita del 20% sobre el valor original. De esta manera, la nueva base de licitación se fijó en U$S 2.281.527,50 (en billetes estadounidenses o su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial), frente a los casi 2,8 millones de dólares que se pretendían inicialmente.

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Exigencias técnicas y un blindaje al proyecto original

La resolución judicial es tajante respecto a las condiciones de la obra: el comprador no podrá modificar la esencia del proyecto arquitectónico originalmente aprobado por la Municipalidad de Córdoba. Esto se debe a que la Torre Vélez Sársfield comparte el mismo terreno y proyecto integral con otras dos torres ya construidas y habitadas (Torre Trejo y Torre San Luis).

Entre las obligaciones principales para el adjudicatario se destacan que es requisito excluyente que las empresas que se presenten estén legalmente constituidas y debidamente inscriptas como constructoras. Además, el pliego exige un Plan de Obra y Seguridad estricto para mitigar ruidos, polvos y vibraciones, con el fin de proteger a los vecinos que ya viven en las torres colindantes.

El comprador asumirá por su cuenta todos los trámites para regularizar el permiso de edificación, conexiones de servicios (cloacas, gas y energía) y habilitaciones municipales pendientes.

La adquisición de los derechos sobre la torre no otorga poder sobre los espacios comunes ya construidos ni participación en las decisiones de los actuales condóminos.

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Cronograma

El tribunal descartó realizar una subasta electrónica, argumentando que la complejidad de la obra requiere evaluar no solo el mejor precio, sino también la solvencia patrimonial y capacidad técnica de quien asuma el compromiso de terminar el edificio.

El cronograma fijado por la justicia establece que los pliegos podrán adquirirse desde el lunes próximo, 27 de julio, hasta el 3 de septiembre de 2026 en la sede del órgano liquidador. Las ofertas deberán presentarse en el Juzgado de 52ª Nominación Civil y Comercial, y el acto de apertura de sobres se realizará el 4 de septiembre de 2026 a las 11:00 hs. en el Palacio de Justicia I.

Quien resulte adjudicatario deberá pagar el saldo de precio de contado dentro de los cinco días posteriores a la aprobación judicial de la operación.