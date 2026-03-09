Se vende la torre Vélez Sarsfield del Grupo Euromayor en una de las zonas con más desarrollo de Nueva Córdoba

El 26 de marzo a las 11 se abrirán los sobres de una licitación judicial en uno de los expedientes civiles vinculados a la megacausa Euromayor. En este caso, se trata de los autos “Fideicomiso Inmobiliario Nueva Córdoba - Liquidación Judicial (Mutuales - Cías de Seguro- Expte. N°8316354) que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de 52ª Nominación (Juzgado de Concursos y Sociedades N° 8).

La venta incluye los derechos y acciones sobre la porción del terreno en donde debe erigirse la Torre Vélez Sársfield según el proyecto que ya tiene plano aprobado por el Colegio de Arquitectos y Permiso de Edificación de la Municipalidad de Córdoba.

Se trata de la torre no construida del Complejo Center, del cual se levantaron las torres con entrada por calles San Luis y Obispo Trejo.

La porción que está a la venta tiene acceso por la avenida Vélez Sarsfield 635. Hasta que la obra ingresó al proceso concursal, luego de que estallara la megacausa penal por estafas inmobiliarias, solo se construyó la estructura terminada hasta losa de primer piso.

Según informó la sindicatura a Perfil CÓRDOBA “tiene mayor aprovechamiento en metros cuadrados a construir, ya que la ordenanza permite 38.50 metros en altura sobre Av. Velez Sarsfield y según la resolución aprobatoria permite 48.89 metros de altura; es decir que podría ser el edificio más alto de Nueva Córdoba, con vista panorámica de las sierras y toda la ciudad”. El plan incluye en total 12.364,09 metros cuadrados.

El pliego de condiciones se puede adquirir en el domicilio del órgano de liquidación, en calle Larrañaga 62 P.B., Ciudad de Córdoba hasta el 25 de Marzo del 2026, en días hábiles, de 8:00 a 13:00. La base es de US$ 2.851.909,37 o su equivalente en pesos

Las ofertas se presentarán mediante el Pliego de Condiciones, en la sede del Juzgado hasta el día 25 de marzo del 2026.